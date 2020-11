DAC-Pohronie - Storck: "Hiányzott a ritmus, ami korábban mindig vitt bennünket előre"

Bernd Storck (DAC): „Mindenki számára nehéz ez az időszak, és ezt a mai meccsről is elmondhatjuk. Hiányzott a ritmus, ami korábban mindig vitt bennünket előre. Legutóbb a Sereď ellen készültünk fel, de az a meccs az utolsó pillanatban elmaradt. Tudjuk, hogy koronavírus-járvány van, de nem szeretnénk mindent erre kibeszélni. Néhány játékosunkat a vírus kivett a játékból, ennél viszont lényegesebb, hogy az ellenfél 3-5-2-es felállásán nehezen találtunk fogást. Volt néhány helyzetünk, amiket be kellett volna rúgnunk, máskülönben nem tudunk nyerni. Hétről hétre olyan csapatok ellen játszunk, amelyek nagyon mélyen védekeznek, de ma nem voltunk eredményesek, mint korábban. A válogatott játékosaink most elmennek, és csak 8-9 nap múlva térnek vissza a csapathoz, akkor tudunk csak felkészülni a következő ellenfelünkre.”

Jan Kameník (Pohronie): „Tudtuk, hogy fog pályára lépni az ellenfél. Erre fel is készültünk. Szintén tudtuk, hogy aktívan kell játszanunk, és távol kell tartanunk őket a kapunktól. Egy-két kivételtől eltekintve ez sikerült is. Megtámadtuk őket a passzjátéknál, és ez be is jött. Jól működött az összjátékunk. A helyzeteinket azonban nem tudtuk gólra váltani. A második félidőre az ellenfelünk taktikát váltott, de erre is tudtunk reagálni. Kicsivel nagyobb volt rajtunk a nyomás, éreztük, hogy jobban kombinálnak. Aktív játékunkkal azonban gyakran kiiktattuk őket. Néha a szerencsére is szükségünk volt, de nekünk is voltak nagy lehetőségeink. Elfogadjuk, és örülünk az egy pontnak.“



(dac1904.sk)