DAC: "Azt mondtam Ericnek, hogy belövöm" - Andrija Balić a forduló legjobbja

„Kemény és nehéz, ám ugyanakkor közönségszórakoztató összecsapás volt a vasárnapi. A döntetlennel nem igazán vagyok elégedett, mivel a második félidőben két-három nagy helyzetet is kihagytunk. Néha a futballban szükség van egy kis szerencsére is, de nem vagyunk szomorúak az 1:1-es végeredmény miatt” – értékelte az ősz csúcsrangadójának titulált DAC-Slovan (1:1) mérkőzést Andrija Balić, a sárga-kékek gólszerzője. A horvát középpályás szerint teltház előtt meg lett volna a győzelemhez szükséges kicsi plusz löket. „Természetesen könnyebb teltház előtt futballozni, ilyenkor egy játékos képes sokkal többet kihozni magából.”

Balić már az ötödik gólját szerezte ebben a bajnoki idényben, a másodikat szabadrúgásból. A vasárnapinál Davis, Kalmár és ő álltak a labda mögött. Hogyan született végül megegyezés arról, hogy a 6-os számú játékos végzi el a pontrúgást? „Megfogtam a labdát, Kalmár pedig az ellene elkövetett szabálytalanság után még nem volt százszázalékos állapotban. Azt mondtam Ericnek, hogy belövöm és így is tettem.” Pontosabb már nem is lehetett volna a lövése, hiszen, ha csak akár pár centit téved bármelyik irányba, akkor a kapufáról kifele pattant volna a labda vagy Greif kapus védi azt. „Igen, néha szerencsére is szükség van, viszont az a fontos, hogy jól lőttem meg a labdát és sikerült betalálnom. A találatot az egyik barátomnak ajánlom, aki megmondta a meccs előtt, hogy gólt lövök. Boldog vagyok, amiért ismét sikerült betalálnom a bajnokságban, de ahogy azt már többször is elmondtam: nem az a fontos, hogy kinek a nevét írják fel a góllövőlistára, hanem a csapat sikere. Vasárnap döntetlen született, de nem vagyunk emiatt szomorúak. Tovább kell dolgoznunk és alaposan felkészülnünk a Szered elleni következő idegenbeli összecsapásra, ahonnan szeretnénk győzelemmel távozni.”

Az InStat index alapján Andrija Balić volt a hétvégi, 11. bajnoki forduló legmagasabban értékelt játékosa. A TOP20-ban 7 DAC-futballista található. A csapatok tekintetében is a DAC végzett az élen, méghozzá jelentős előnnyel: 1. DAC 267, 2. Ružomberok 252, 3. Slovan 241, 4. Trnava 235, 5. ViOn 235, 6. Senica 218, 7. Žilina 212, 8. Michalovce 206, 9. Trenčín 206, 10. Nitra 205, 11. Sereď 205, 12. Pohronie 203.

A Fortuna Liga 11. fordulójának 20 legjobbja az InStat index alapján:

1. Balić, DAC 337

2. Bajrić, Slovan 292

3. Holman, Slovan 289

4. Kmeť, Ružomberok 287

5. Kochan, Ružomberok 286

6. Chren, ViOn 284

7. Kalmár, DAC 283

8. Izuchukwu, Trnava 281

9. Asanović, Senica 279

10. Mrva, Ružomberok 277

11. Schäfer, DAC 277

12. Regáli, Ružomberok 275

13. Blackman, DAC 274

14. Eric Davis, DAC 272

15. Savvidis, Trnava 271

16. Tsaousis, Trnava 271

17. Njie, DAC 270

18. Müller, DAC 270

19. Duga, ViOn 267

20. Gatarić, Nitra 267



