Fortuna Liga, 11. forduló: Az őszi szezon legnagyobb rangadója Dunaszerdahelyen

A DAC egy héttel ezelőtt a Michalovce 4:2-es idegenbeli legyőzésével tért vissza a válogatott szünetről. Bár a támadók szép számban termelik a gólokat (Kalmár 9 gól, Divković 7, Ramirez 5), a védelem továbbra sem funkcionál tökéletesen – az elmúlt kilenc tétmérkőzésén 22-szer rezdült a csapat hálója, és csak a Pöstyén elleni kupameccset úszta meg kapott gól nélkül.

A hétvégén igazi erőpróba vár a sárga-kékekre, ugyanis közvetlen riválisukat, a címvédő Slovant fogadják. Már-már úgy tűnt, hogy közönség előtt rendezik meg a mérkőzést, ugyanis a dunaszerdahelyi klub a szurkolók letesztelését tervezte, a Regionális Közegészségügyi Hivatal viszont megálljt parancsolt a kezdeményezésnek.

Keserűen indult az új szezon a pozsonyiak számára, akik mindjárt a harmadik fordulóban belefutottak egy váratlan vereségbe Aranyosmaróton, a Klaksvik elleni BL-selejtezőt a koronavírus döntötte el a feröeriek javára, majd az Európa-ligából is kipottyantak a finn Kuopio ellenében. A klubvezetők végül Ján Kozák távozása mellett döntöttek, Darko Milanić irányítása alatt pedig a Slovan újfent régi önmagát idézi.

„A szezon előtt arról beszéltünk, hogy szeretnénk versenyben lenni a Slovannal és a hétvégén meglátjuk, mennyire sikerült ezt elérnünk. Ez az első alkalom sok év után, hogy előttük állunk a tabellán, viszont jelenleg ez még semmit sem jelent, a szezon során sok minden megtörténhet még. Bár két ponttal vezetünk előttük, számomra a Slovan a vasárnapi rangadó esélyese. A tavalyi szezon óta nem változott sokat az ellenfél kerete, de mi is erősebbek lettünk. A csapatunk fiatal, fejlődőképes és tehetséges – egyike a legtehetségesebb gárdának, amit valaha is irányítottam, viszont a bajnoki cím eléréséhez szükség van tapasztalatra, rutinra is. Vasárnap meglátjuk, meddig sikerült eljutnunk ezen a téren is. A szezonban első alkalommal mérkőzünk a Slovannal, méghozzá odahaza, bár a vírus idején a hazai pálya előnye veszített a fontosságából. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk velük szemben és hogy otthon tartsuk a három pontot. Komoly minőséget képvisel a csapatunk és kiderül majd, hogyan sikerül ezt a meccsbe is átültetnünk”