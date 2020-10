Fortuna-szombat, 10. forduló: Hatgólos meccsen hozta el a DAC a három pontot Nagymihályból (VIDEÓ)

A DAC a sérült Davis, Kružliak és Schäfer nélkül állt ki a Michalovce ellen, helyettük Malý, Friede és Njie kapott helyet a kezdőcsapatban. Az első percektől kezdve a vendégek voltak aktívabbak, de sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. Majdnem negyed órát kellett várni az első komolyabb helyzetre, ami aztán góllal is zárult. Divković teljesen üresen kapott labdát a jobb oldalon, majd egy védőt becsapva behúzódott a tizenhatoson belülre, és a rövid oldalra bombázott. A bekapott gól után nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, és fokozatosan átvették a kezdeményezést. A nagymihályiak első komolyabb sansza Trusa nevéhez fűződik, de nagy helyzetben az oldalhálót találta el. Nem sok hiányzott, hogy a DAC megszerezze második gólját: egy ellentámadás során Ramirez vezette fel a labdát az ellenfél tizenhatosáig, de látta, hogy nem érkeznek csapattársak, ezért a lövés mellett döntött – a laszti a kapufán csattanva vágódott vissza a mezőnybe. Az első félidő második felére átvette az irányítást a hazai csapat, de komolyabb gólszerzési lehetőséget csak egyszer tudott kialakítani – Trusa közeli lövése Jedlička markában landolt. A szünet vége előtt még Divković előtt adódott nagy helyzet, de blokkolt lövése centikkel a felső léc fölött hagyta el a pályát.

Öt perc telt el a második félidőből, amikor egyenlítettek a hazaiak. Ivanov kapott labdát a bal oldalon, középen megtalálta Tandirt, akinek közeli lövését óriási bravúrral hárította Jedlička. A DAC védői viszont nem tudtak felszabadítani, a labda Trusához került, aki tolt egyet rajta és a hosszú sarokba lőtt. A gól után megint a DAC vette át a kezdeményezést, és csak idő kérdése volt, hogy mikor talál be megint. Müller léc alá tartó lövését még Marković hárítani tudta, Friede helyzeténél azonban már ő is tehetetlen volt. Remek indítást kapott a német játékos a tizenhatoson belül, egy védő mellett visszahúzta a labdát, majd a kimozduló hálóőr lába között a kapuba passzolt. Tíz perc sem telt el, és megint egyenlített a Michalovce: egy szabadrúgás során Ivanov laposan játszotta meg Žofčákot, aki egyből a kapu elé tekert. Meg is találta Solert, akinek felhőfejese Jedlička felett a kapuba hullott. A dunaszerdahelyiek kétségbeesetten mentek előre, és sokáig úgy tűnt, megint nem lesz szerencséjük elöl – előbb Marković védte bravúrral Kalmár két veszélyes szabadrúgását, majd ugyan sikerült betalálniuk Nicolaescu révén, de kiderült, hogy mindezt lesről tették. A vendégek igyekezete mellett a nagymihályiak is veszélyeztettek a túloldalon, Tandir sarkazásánál viszont résen volt Jedlička. A 82. percben aztán megtörni látszott a jég: Divković próbált elmenni óriási helyzetben Marković mellett, de a hazai kapus szabálytalankodott ellene, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest Kalmár higgadtan értékesítette. Az utolsó percekben a hazaiak teljesen kitámadtak, hogy legalább az egy pontot otthon tudják tartani, de pont ez lett a vesztük. A ráadás utolsó percében Ramirez vezetett ellentámadást, majd megjátszotta Fábryt, aki egy védőn átverekedve magát Marković mellett a kapuba lőtt. Ezzel a góllal eldőlt a mérkőzés.

Továbbra sem muzsikál fényesen a DAC védelme, ugyanis sorozatban hetedik bajnokiját sem úszta meg kapott gól nélkül. Ezúttal viszont kompenzálni tudtak a támadók, aminek köszönhetően megszületett a dunaszerdahelyiek idénybeli kilencedik bajnoki győzelme.

Semmit sem bízott a véletlenre a címvédő Slovan, amely már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést a Sereď ellen. A pozsonyiak már az első percben betaláltak, miután Ratao szerzett labdát az ellenfél térfelén, egyből indította Medvedet, aki a hosszú alsóba csavart. Tíz perccel később már 2:0 virított az eredményjelzőn – gyors egyérintőzést követően Ratao volt eredményes. A brazil támadó a 34. percben fejjel döntötte el a mérkőzést.

Három ponttal távozott Senicáról a Ružomberok. A vezetést a hazaiak szerezték meg Addo révén, és sokáig úgy tűnt, ez az egy találat dönt majd a győztesről, csakhogy a 87. percben jött Gerec és egy lecsorgó labdát a kapuba vágott. A senicaiak végül az egy pontnak sem örülhettek, ugyanis egy perccel később egy vendég akció során Carrillo a saját kapujába továbbította a labdát.

Pontosztozkodással ért véget az utolsók csatája: a forduló előtt 7-7 ponttal álló utolsó előtti Trenčín a sereghajtó Pohroniét fogadta. El Mahdioui 26. percben szerzett találatára a vendégek a második félidőben válaszoltak Weir révén. A döntetlennek és jobb gólkülönbségüknek köszönhetően mindkét együttes feljebb léphetett a ranglétrán.

Nem sok hiányzott, hogy a nyitraiak begyűjtsék a három pontot Aranyosmaróton. A vezetést a vendégek szerezték meg már a harmadik percben: Faško csapott le egy eladott labdára a hazaiak térfelén, Chovannal szemben pedig nem hibázott. Az aranyosmarótiak végül Balaj mesterhármasával fordítani tudtak, ezzel otthon tartották a három pontot.



A szombati eredmények:

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra 3:1 (1:1)

Gólszerzők: 35., 63., 85. Balaj (az első kettőt 11-esből) – 3. Faško

MFK Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 2:4 (0:1)

Gólszerzők: 51. Trusa, 64. Soler – 14. Divković, 55. Friede, 83. Kalmár (11-esből), 90+3. Fábry

ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Sereď 3:0 (3:0)

Gólszerzők: 1. Medved, 11., 34. Ratao

FK Senica – MFK Ružomberok 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 54. Addo – 87. Gerec, 88. Carrillo (öngól)

AS Trenčín – FK Pohronie 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 26. El Mahdioui – 58. Weir



A forduló további programja:

Október 18. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (16:00)



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 9 gól

Divković (DAC) – 7 gól

Faško (Nitra) – 7 gól

Ratao (Slovan) – 6 gól

Balaj (ViOn) – 6 gól

Bichakchyan (Žilina) – 6 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Kurminowski (Žilina) – 5 gól

Almási (Ružomberok) – 5 gól

(tt)