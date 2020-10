DAC-válogatott: Kalmár góllal és gólpasszal villogott, Ramirez vb-selejtezőn debütált

A szlovák labdarúgó-válogatott felnőtt csapatába ezúttal sem került be egy DAC-játékos sem. A magyaroknál viszont Kalmár Zsolt és Schäfer András ezúttal is ott volt Marco Rossi keretében. A válogatott eredményes mérkőzéseken van túl: az EB-pótselejtezőjében 3:1-es győzelmet aratott Bulgáriában, majd a Nemzetek Ligája keretén belül Szerbiában is diadalmaskodni tudott, szerdán pedig gól nélküli döntetlent játszott Oroszországban.

Kalmár Zsolt mindhárom bajnokin a kezdőben kapott helyet, és sikerült is meghálálnia a bizalmat. A bolgárok ellen előbb gólpasszt adott Orbánnak, majd szabadrúgásból maga is betalált. Schäfer András a szerbek és az oroszok ellen csereként lépett pályára, mindkétszer negyed órát kapott Marco Rossitól.

Továbbra is vezeti Eb-selejtezős csoportját a cseh U21-es csapat, amely előbb 0:2-es vereséget szenvedett Skóciában, majd egygólos győzelmével elhozta a három pontot Litvániából. Martin Jedlička mindkét mérkőzésen a csehek kapuját őrizte.

Eric Ramirez bemutatkozott Venezuela nemzeti csapatában, amely a 2022-es világbajnokság selejtezőjében volt érdekelt, csakhogy ő sem tudta megakadályozni, hogy csapata alulmaradjon Kolumbia (0:3) és Paraguay (0:1) ellen. A DAC támadója Paraguay ellen kapott három percnyi játéklehetőséget.

Szintén nem örülhetett győzelemnek Ion Nicolaescu és a moldáv nemzeti csapat, amely az olaszok elleni felkészülési mérkőzés (0:6) után a Nemzetek Ligájában Görögországgal (0:2) és Szlovéniával (0:4) szemben is alulmaradt. Nicolaescu mindhárom meccsen a kezdőcsapat tagja volt, és mindháromszor le is cserélték.

Meg volt rá a lehetőség, hogy két DAC-játékos is egymással nézzen szembe, ugyanis Gambia és Kongó felkészülési mérkőzésen mérte össze erejét. A gambiai csapatnál Sainey Njie, a kongóinál pedig Yhoan Andzouana volt a keret tagja, kettejük közül azonban csak utóbbi léphetett pályára. A találkozót végül Gambia nyerte Ceesay góljával.

Njie első alkalommal kapott meghívót hazája válogatottjába, de a debütálásra még várnia kell: a Kongó elleni találkozót a kispadról figyelte végig, a keddre tervezett Guinea elleni mérkőzést pedig törölték.

Malý Matúš és Sebastián Nebyla a szlovák válogatott U19-es csapatának összetartására utazott el, amely ezúttal nem abszolvált mérkőzést.



(tt)