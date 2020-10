Andrija Balić a régi-új posztjáról: "Itt érzem magam a legjobban"

A sárga-kékek az idény elején új klubrekordot állítottak fel a sorozatban megnyert összecsapások számában, és első alkalommal jutottak el az Európa-liga 3. előselejtezőjébe.

„Sorozatban tíz meccsen diadalmaskodtunk, aminek nagyon örülünk. Ez egy fantasztikus széria volt, amely a múlt héten megszakadt. Azonban a vereség is a futball része, mi mindenképpen boldogok vagyunk az előző remek sorozatunkért. Most még többet kell edzenünk és folytatnunk a megkezdett munkát, hogy az elkövetkező fordulókban ismét megízlelhessük a győzelmek ízét. A Zsolnán elszenvedett vereség további motivációt jelent számunkra, hiszen tudjuk, hogy jó csapatunk van, amit be is akarunk bizonyítani. Két hetünk van felkészülni a következő akadályra. Keményen dolgozunk, hogy ismét visszataláljunk a győztes útra ” - nyilatkozta a kiváló szezonkezdetről Andrija Balić, a DAC 23 éves horvát középpályása a klub hivatalos oldalának.

A Hajduk Split neveltje a csapat kulcsemberei közé tartozik. Balić egyike annak a nyolc futballistának, aki ebben a szezonban a Fortuna Liga és az Európa-liga összes találkozóján pályára lépett. „Azt gondolom, egészen jól ment a játék, elégedett vagyok az eddigi teljesítményemmel. Remekül érzem magam Bernd Storck vezetőedző játékrendszerében. Végül is sorozatban tízszer győzedelmeskedtünk. Nagyon jó edzőnk van, kiválóak a gyakorlásai, sokat beszélget velünk. Elégedett vagyok. Már a játékról alkotott gondolatait és elképzeléseit is megszoktam. Míg Olaszországban inkább a védekező középpályás pozíciójában szerepeltem, itt több a támadó feladatom, a nyolcas poszt az enyém. Az edző sokat segített, a gárda mindegyik tagjával nagyon barátságos. A segítségünkre van abban, hogy napról napra fejlődhessünk.”

Balić az idei szezon tizenkét tétmérkőzésén már öt gólt szerzett. Az élvonalban négy áll a neve mellett, az Európa-ligában pedig egy. Melyik találatát tartja a legszebbnek? „A Pohronie elleni szabadrúgásgólom mutatós volt, de nekem leginkább az utolsó, a Zsolna ellen lőtt találatom tetszik, mert egy kidolgozott támadásból született, a Ramirezzel való kényszerítőzést követően. Összességében azonban nem igazán érdekel, hogyan néznek ki a góljaim. Sokkal fontosabb, hogy folyamatosan jöjjenek.”

Az egykori Udinese-futballista góllövő formájában a már említett pozícióváltás is nagy szerepet játszik. Azzal, hogy több a támadófeladata, sokkal gyakrabban fejezheti be maga a támadásokat. „Még a Hajduk Splitnél támadó középpályásként szerepeltem és elég sok gólt lőttem. Az Olaszországba való igazolásom után az edzők a hatos pozíciójába vontak vissza, ami egy teljesen új szerepkör volt számomra, egy új játékrendszerben. Jelenleg ismét az ellenfél kapujához közelebb futballozom és élvezem, mert így gyakrabban lőhetek, passzolhatok vagy cselezhetem be magam az ellenfél tizenhatosába. Pont ezen a poszton érzem magam a legjobban.”

A szezont másodszor szakította meg válogatott szünet, amely során a csapat néhánynapos pihenőt kapott. Ez jól is jött a játékosoknak. „Kellett már ez a szusszanás, hiszen hetente két mérkőzést játszottunk és majdnem minden nap edzettünk. A nap nagy részét az akadémián töltjük, így már jókor jött ez a kisebb pihenő. A koronavírus miatt nem utazhattam haza Horvátországba, ezért az első két napot főleg pihenéssel töltöttem, kedden pedig egyéni edzést végeztem. Tegnaptól már a csapattal készülünk, a válogatottaknál levők nélkül, azonban nélkülük is keményen kell edzenünk, hogy felkészültek legyünk a bajnokság folytatására.”

A pontvadászatban legközelebb a Nagymihállyal találkoznak a sárga-kékek, majd a MOL Arénában rendezik a Slovan elleni nagy rangadót. „Szeretnénk visszatérni a győztes útra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeken a meccseken begyűjtsük a maximális pontszámot. Azt gondolom, jobbak vagyunk a Nagymihálynál, de minden a pályán dől majd el. Utánuk a Slovant fogadjuk, amely két ponttal lemaradva követ minket. Ellenük is szeretnénk győzedelmeskedni és növelni az előnyünket a táblázat élén.”

Sajnos ezeken a találkozókon is nélkülözni kell a szurkolókat. „Szomorú dolog ez, hiszen a futball elsősorban nekik szól. Nélkülük teljesen más minden. Amikor nyolc-tízezer ember van a stadionban, akkor nekünk is jobban ízlik a játék. Türelmesnek kell lennünk és kivárni, mikor térhetnek vissza a stadionokba.”



(dac1904.sk)