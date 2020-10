Fortuna Liga, 9. forduló: Kedvenc ellenfelénél tör kilencedik győzelmére a DAC

A DAC múlt héten nyolcmeccsesre növelte győzelmi szériáját a bajnokságban azzal, hogy a MOL Arénában két vállra fektette a Trenčín együttesét. A sárga-kékek szerdán megkezdték idei kupaszereplésüket, Bernd Storck pedig olyan játékosokat küldött pályára a pöstyéniek ellen, akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak. A fiúk éltek is a lehetőséggel: 7:0-s győzelmet arattak úgy, hogy az összes találatot más-más játékos szerezte.

Szombaton annak a Žilinának az otthonában lép pályára a DAC, amely az előző idény második helyén végzett, az idei szezonban azonban hektikus teljesítményt nyújt: kitömte a Senica, a Trenčín és a Michalovce gárdáját, valamint döntetlenezett a Slovannal, de alulmaradt a Nitra, a Pohronie, a Sereď és a Zlaté Moravce ellenében is, az Európa-liga selejtezőjében pedig már az első fordulóban búcsúzott a walesi The New Saints ellenében.

Bár a Žilina a komolyabb erőt képviselő csapatok közé tartozik (még úgy is, hogy a koronavírus-járvány miatt felszámolás alá kerülő klub több meghatározó játékosa távozott), mégis a DAC egyik kedvenc ellenfelének számít. A két csapat rendre látványos, izgalmas csatát vív egymással, amiből az elmúlt időkben a sárga-kékek jönnek ki szerencsésebben. A zsolnaiak utoljára 2016 októberében tudták legyőzni a DAC-ot, azóta 12 bajnokin 5 döntetlen mellett 7-szer a dunaszerdahelyiek nyertek.

A Fortuna Liga előző kiírásában a két csapat háromszor is megmérkőzött egymással: szeptemberben a DAC Eric Davis szépségdíjas találatával tartotta otthon a három pontot, márciusban pedig Hélder Cristovao irányítása alatt már 2:0-ra vezetett idegenben, végül pontosztozkodás lett a vége. A rájátszásban aztán a sárga-kékek (már Bernd Storck vezérletével) Sharani és Kalmár találatával fektették két vállra ellenfelüket.

„Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen az ellenfél műfüvön futballozik, amelyen máshogy kell játszani, ezért pénteken mi is műfüves borításon abszolváltuk a gyakorlásunkat” – nyilatkozta Bernd Storck vezetőedző a klub honlapjának.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2019/2020-as szezonban:

A Slovan hétközben pótolta a 4. fordulóból elmaradt mérkőzését a Senica ellen, győzelmével pedig ötpontosra faragta hátrányát a listavezető DAC-cal szemben. A pozsonyiak hétvégén az egyre mélyebbre süllyedő Pohronie otthonába látogatnak. A dobogó legalsó fokán tanyázó nagyszombatiak a Nitra együttesét látják vendégül, az egy hete Pozsonyban ötöst kapó rózsahegyiek a Žilinát felnégyelő ViOn-t fogadják, a kifulladni látszó Sereď a nem túl acélos Michalovce ellen veheti ostrom alá a dobogót, míg az öt bajnoki óta nyeretlen Senica Trencsénben vendégszerepel.



A 9. forduló programja:

Október 3. (szombat)

MŠK Žilina – FC DAC 1904 (17:00)

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce (19:00)

ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce (19:00)

FC Spartak Trnava – FC Nitra (19:00)



Október 4. (vasárnap)

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava (18:00)

AS Trenčín – FK Senica (19:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 6 gól

Faško (Nitra) – 6 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Kurminowski (Žilina) – 4 gól

Čataković (Trenčín) – 4 gól

Holman (Slovan) – 4 gól

Špehar (Sereď) – 4 gól

Strelec (Slovan) – 4 gól

Almási (Ružomberok) – 4 gól

(tt)