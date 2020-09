DAC-Trenčín - Storck: "A nyolcadik meccsünket is megnyertük, ami hihetetlen eredmény" - VIDEÓ

Bernd Storck (DAC): „Gratulálok a csapatomnak, de nemcsak a győzelemért, hanem azért is, ahogy az Európa-ligából való kiesés után visszatalált a győztes útra. Ez nem volt egyszerű, de már a tegnapi edzésen is jó érzésem volt, és az is szóba került, mit kell tennünk, hogy a jövőben erősek legyünk a nemzetközi porondon. A Trenčín nagyon jól szervezte meg ellenünk a játékot, a kapustól kezdve a többi alakzaton át szépen felépített stratégiával rukkolt elő. A különbség a részletekben rejlett, néhány esetben pedig mellénk állt a szerencse. A trencsénieknek is megvoltak a helyzeteik, tizenegyest is rúghattak, de nem találtak be. Hogy valóban jogos volt-e a büntető, azt most nem firtatom. A második félidőt jól indítottuk, emberelőnybe kerültünk, majd 3:1-re módosítottuk az állást. A kiállítás után már egyszerűbb dolgunk volt, s végül a nyolcadik meccsünket is megnyertük, ami hihetetlen eredmény az erős szlovák bajnokságban. Hétközben néhányan pihenni fognak a kupameccsen, jövő hét végén pedig ismét győzelmi céllal utazunk majd Zsolnára.”

Stijn Vreven (Trenčín): „Gratulálok a DAC nyolcadik győzelméhez, ez egészen fantasztikus teljesítmény. Jól kezdtük a játékot, megszereztük a vezetést, és kis híján kétgólos is lehetett volna az előnyünk, de elpuskáztunk egy százszázalékos helyzetet. Majd szabadrúgásból egyenlítettek a hazaiak, mi pedig nem értékesítettük a tizenegyest. A piros lap után tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés. Minden a részleteken múlott, de végül csak az eredmény az, ami számít. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, és ha az olyan erős ellenfelek ellen, mint a DAC nem használjuk ki a lehetőségeinket, akkor nem sok esélyünk van a sikerre. Ez a játék a gólokról és az eredményről szól. Meg kell találnunk a győzelmi utat. Ezen kell dolgoznunk, de jó csapatunk van, amely a szezon végén oda fog érni, ahol lenni szeretne.”



(dac1904.sk)