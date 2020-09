Fortuna Liga, 8. forduló: Nyolc bajnoki után is hibátlan a DAC! (VIDEÓ)

A DAC nyolc mérkőzést követően is hibátlanul vezeti a bajnokságot, miután vasárnap 3:1-re legyőzte a Trenčín együttesét a Fortuna Liga 8. fordulójában.

A hazai pálya ellenére álmosan kezdtek a sárga-kékek, akik az első tíz percben nem is tudtak komolyabb helyzetet kialakítani, Ramirez többször is lesen kapta a labdát, a befejezéseknél pedig gond volt az irányzékkal. A 14. percben Fábry végezhetett el szabadrúgást, lövése viszont a bal kapufa mellett zúgott el. A túloldalon viszont több szerencséjük volt a trencsénieknek: Ligeon húzott el a jobb oldalon, majd középre tette a labdát, Roguljićnak pedig csak bele kellett tennie a lábát. A laszti a hosszú oldalon a kapuba gurult. A bekapott gól után a DAC beszorította ellenfelét a saját kapuja elé, de a hazaiak sokáig csak keresték a rést a védelmen. A 22. percben újabb veszélyes helyzetet dolgoztak ki a vendégek: egy tetszetős akciót követően Roguljić csúnyán a kapu mellé durrantott. Pár perccel később a bal oldalon megiramodó Ghali rázta le magáról Fábryt, és a második hullámban érkező Čatakovićhoz továbbított, akinek lövését Davis blokkolta. A trencséniek kimaradt helyzetei megbosszulták önmagukat. A túloldalon szabadrúgáshoz jutott a DAC, Kalmár lövését követően a labda furcsa ívet írt le a levegőben, ez pedig megzavarta Šemrinec kapust, aki mellényúlt a kapu közepébe tartó lasztinak. Az egyenlítést követően felgyorsultak az események: néhány perccel később tizenegyeshez jutottak a trencséniek, miután Davis volt szabálytalan a tizenhatoson belül. Čataković viszont a felső lécet találta telibe a tizenegyespontról. A vendégeknek nem sikerült újból megszerezniük a vezetést, a hazaiaknak viszont igen – Kalmár ívelt a túloldalon érkező Divkovićhoz, aki kapásból kilőtte a jobb alsót. Nem sok hiányzott, hogy összejöjjön a hazaiak harmadik gólja is, Šemrinec viszont lábbal hárította Kalmár próbálkozását. A lefújás előtt még Davis szabadrúgásból a kapufát találta el.

Aktívabban kezdte a második félidőt a DAC, de sokáig nem tudott komolyabb átütőerőt vinni a játékába. Az 58. percben egy szép kombinációt követően Davis lőhetett kapásból, Šemrinec viszont bravúrral hárított. Nem sokkal később tíz emberre fogyatkoztak a vendégek, miután Zubairu megkapta második sárgáját. A DAC hamar kihasználta az emberelőnyt: Ramirez fejjel hozta helyzetbe a mellette érkező Divkovićot, aki befelé húzódott két védővel szemben, majd a rövid sarokba lőtt. A sárga-kékek nem kezdtek fejetlenül rohamozni, inkább megfontoltan járatták a labdát. A DAC harmadik gólja után kissé leült a játék, de Šemrinec többször is tiszta góltól mentette meg csapatát. A hajrára feljöttek az emberhátrányban játszó vendégek, de képtelenek voltak kialakítani veszélyesebb helyzetet. Az utolsó percekben még Davis ravasz szabadrúgása (a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát) a kapufát találta el, majd Kalmár fejelt pontatlanul óriási helyzetben.

Az összképet nézve megérdemelten győzött a DAC, amely láthatóan még nem heverte ki teljesen a Linz elleni 0:7-et, de a mutatott játék a Trenčín ellen bőven elég volt. A DAC nyolc mérkőzést követően is hibátlanul vezeti a bajnokságot.

Eredmények:

FK Senica – FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 40. Bukata, 70. Saymon

MFK Zemplín Michalovce – FK Pohronie 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 15. Žofčák, 52. Trusa

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 5:0 (2:0)

Gólszerzők: 24., 47. Čavrić, 30., 60. Holman, 79. Ratao

FC Nitra – ŠKF Sereď 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 2. Adamec, 45+1., 52. Faško (a másodikat 11-esből)

FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Žilina 4:0 (3:0)

Gólszerzők: 6. Balaj, 35. Ďubek (11-esből), 41. Hrnčár, 56. Kyziridis

FC DAC 1904 – AS Trenčín 3:1 (2:1)

Gólszerzők: 30. Kalmár, 35., 62. Divković – 15. Roguljić



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 6 gól

Faško (Nitra) – 6 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Kurminowski (Žilina) – 4 gól

Čataković (Trenčín) – 4 gól

Špehar (Sereď) – 4 gól

Almási (Ružomberok) – 4 gól

(tt)