Európa-liga, 3. forduló: Véget ért az álom – hatalmas pofont kapott a DAC!

Már az első percektől kezdve aktívabban futballozott a hazai csapat, első valamire való helyzetükből pedig be is találtak. Egy bedobást követően Michorl ívelt a DAC kapuja elé, ahol Raguz senkitől sem zavartatva vehette át a labdát, a kimozduló Jedličkával szemben pedig nem hibázott. A vendégeket a bekapott gól sem ébresztette fel, a hazaiak továbbra is támadásban maradtak. Alig telt el tíz perc, ismét forró volt a helyzet a DAC kapuja előtt, a védők azonban blokkolni tudtak. A 16. percben viszont újfent betaláltak a hazaiak: Gruber ballal tekert a DAC védősora mögé, a bemozduló Raguz pedig kapásból a kapuba talált. A sárga-kékeknek nem volt ellenszerük a Linz játékára, amely sorra dolgozta ki a helyzeteket, de vagy a támadók voltak pontatlanok, vagy a DAC védői blokkoltak. Majdnem fél órát kellett várni a vendégek első helyzetére – Divković szlalomozott át a védők között, lapos lövését azonban magabiztosan védte Schlager. Mint később kiderült, ez volt a DAC legnagyobb helyzete az egész mérkőzésen. A félidő utolsó perceire feljöttek a sárga-kékek, komolyabb helyzetet viszont képtelenek voltak kialakítani.

A második játékrész kész horrorként kezdődött a vendégek számára. Alig telt el egy perc, és harmadik gólját is megszerezte a hazai csapat: egy szögletet követően Filipović senkitől sem zavartatva fejelhetett, Jedličkának esélye sem volt. Már így is nehéz helyzetben volt a DAC, egy perccel később azonban végleg megpecsételődni látszott a sorsa. Blackman Renner elől próbálta elrúgni a labdát, de csak ellenfele térdét találta el – a játékvezető piros lappal jutalmazta a megmozdulást. A sárga-kékek teljesen összezuhantak, a hazaiak azt csináltak, amit akartak. Az 51. percben Michorl szerezte meg csapata negyedik találatát, két percre rá Gruber mattolta Jedličkát, majd újabb két perccel később Husein Balić életerős lövése talált utat a sárga-kékek kapujába. Hat góllal vezettek a hazaiak, de a lendületből nem vettek vissza – a 63. percben Husein Balić bombázta szét a bal kapufát. A DAC játékosai elkeseredetten védekeztek, a saját térfelükről is alig tudták kihozni a labdát, de ha ez sikerült is, akkor a hazaiak gyorsan visszaszerezték. A későbbiekben is többször forgott veszélyben a DAC kapuja, de vagy Jedlička védett, vagy a hazaiak voltak pontatlanok a befejezésnél. A 77. percben a hazai csapat feltette az I-re a pontot: Renner játszi könnyedséggel lógott meg a becsúszó Bednár elől, az alapvonalig vezetve pedig visszatette a labdát a középen érkező Reiternek, aki okosan a hosszú sarokba helyezett. A hajrára a sárga-kékek is ki- kitámadtak, és egy tetszetős akció végén Nicolaescu került helyzetbe, de lövése nem találta el a kaput. Az utolsó percekben még Jedlička védte Holland távoli lövését, de több gól már nem született.

A DAC tehát nem túl dicső módon búcsúzik az Európa-liga selejtezőjétől, az elkövetkezőkben pedig már minden erejét a bajnokságra fordíthatja, ahol hét fordulót követően is száz százalékos mérleggel áll az első helyen.

A DAC-cal ellentétben továbbjutásnak örülhetett az egyetlen talpon maradt magyar csapat, a MOL Fehérvár, amely a francia Reims csapatát látta vendégül. A mérkőzésen sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem született gól, így a továbbjutóról a büntetőrúgások döntöttek. A magyarok közül mindenki értékesítette a próbálkozását, a vendégeknél azonban az első két büntető is kimaradt, így a MOL Fehérvár jutott tovább a play off-körbe.



(tt)