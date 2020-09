Fortuna Liga, 7. forduló: Négy gólt rúgva továbbra is hibátlan a DAC, botlott a Slovan

A DAC vasárnap győzelmet aratott a Senica otthonában a Fortuna Liga 7. fordulójában, ezzel továbbra is száz százalékos mérleggel vezeti a bajnokságot.

Fárasztó mérkőzéseken vannak túl a sárga-kékek, akik egy hete több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban játszottak a Ružomberok ellen, csütörtökön pedig 120 perces kemény harcot vívtak a Jabloneccel az Európa-liga selejtezőjében. Kissé álmosan is kezdett a DAC a Senica elleni bajnokin, a vendégek játékába olyankor be- becsúszott a pontatlanság, a hazaiak pedig aktív játékkal igyekeztek ezt kihasználni. Ennek ellenére az első helyzet a dunaszerdahelyiek előtt adódott, Divković viszont nem találta el a kaput. Az első 20 percben nem jegyezhettünk fel komolyabb helyzetet, többnyire a két kapu között folyt a játék. Rövid időn belül aztán felébredtek a csapatok. Egy szabálytalanságot követően Kalmár állt a labda mögé, és jó 25 méterről kapura is tűzte azt. Fryštákot meglephette a lövés, ugyanis csak beleérni tudott a lasztiba, ami aztán a hálóban kötött ki. Perceken belül érkezhetett volna a hazaiak válasza, ám Piroška lövését nagy helyzetben blokkolták a védők. Nem telt el sok idő, megint a másik kapu forgott veszélyben, de Ramirez pontatlanul célzott. A visszafogott kezdést követően a DAC újra a megszokott formáját mutatta, és magabiztos labdajáratásból indulva dolgozta ki sorra a helyzeteket. Balić távoli próbálkozását és Kalmár újabb szabadrúgását Fryštáknak kellett védenie, Fábry csavarása a kapufa mellett süvített el, Divković fejesét pedig ugyancsak a hazai kapus tenyerelte ki. Már csak másodpercek voltak hátra az első félidőből, amikor a hazaiak meglepetésre kiegyenlítettek: Malec használta ki, hogy nem figyelnek rá a DAC védői, így Moses indítását követően szinte teljesen egyedül mehetett kapura, majd Jedlička mellett a kapuba pörgetett.

A vendégek a második játékrészben mentek előre becsülettel, de sokáig nem találták a fogást a hazai csapaton. A 60. percben végül megtört a jég: egy felszabadítást követően Kalmár kapásból kapura küldte a labdát, az viszont megpattant az egyik hazai védőn, Fryšták így hiába vetődött. Alig telt el pár perc, újabb gólt ünnepelhetett a DAC. Divković kapta a labdát a tizenhatos határán, középre húzódva két védőt becsapott, majd kilőtte a hosszú sarkot. Nem sokkal később Ramirez kotort a kapuba egy kipattanót, de a találatot végül les miatt nem adták meg. A túloldalon viszont szabályos gól született: Piroška indította Malecet, a labda megpattant Kružliak lábán, de az így is eljutott a Senica támadójához, aki Jedličkával szemben nem hibázott. A hazaiak két komolyabb helyzetükből gólt szereztek, és bár ezzel a találattal visszajöttek a mérkőzésbe, reményeik nem sokkal később végleg szertefoszlottak. Pár perccel a második hazai gól után ugyanis Ramirez egy szabadrúgást követően fejjel volt eredményes, ezt pedig már a játékvezető is szabályosnak látta. A senicaiak újfent kétgólos hátrányba kerültek, sorsuk viszont akkor pecsételődött meg végleg, amikor a játékvezető kiállította az utolsó emberként szabálytalankodó Nemecet. A hátralévő időben a DAC magabiztosan járatta a labdát, és bár sikerült még néhány helyzetet kidolgoznia, több gól már nem született.

A DAC megérdemelten hozta el a három pontot Senicáról, és továbbra is száz százalékos mérleggel vezeti a bajnokságot.

Nem tudott győzni a Slovan, amely az idén kiegyensúlyozatlan Žilina otthonában lépett pályára. A vezetést a pozsonyiak szerezték meg Medveděv fejesével, de a hazaiak rövid időn belül Kurminowski találatával egyenlítettek. A 30. percben pedig a vezetést is megszerezték: Paur lövése megpattant Bajrić lábán, így a labda az ellenkező irányba mozduló Greif mellett a kapuba gurult. Viszont a hazaiak öröme sem tartott sokáig – Bajrić egy szögletet követően fejjel egyenlített. A második félidőben már több gól nem született, így a mérkőzés 2:2-es döntetlennel ért véget.

Ennek az eredménynek köszönhetően a DAC nyolcpontos előnyre tett szert a tabellán közvetlen üldözőjével, az egymeccses hátrányban lévő Slovannal szemben.

A szombati mérkőzésekről ITT írtunk bővebben.



Eredmények:

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0)

Gólszerzők: 63. Pačinda (11-esből)

FK Pohronie – ŠKF Sereď 2:2 (2:2)

Gólszerzők: 19. Pavlík, 27. Bimenyimana – 5. Špehar, 16. Pankarićan

AS Trenčín – FC Nitra 3:2 (2:1)

Gólszerzők: 11. Ligeon, 23. Ghali, 56. Čataković (11-esből) – 33. Podhorin, 76. Faško

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)

Gólszerzők: 13., 56., 63. Almási, 39. Ďungel

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (2:2)

Gólszerzők: 16. Kurminowski, 30. Paur – 14. Medveděv, 40. Bajrić

FK Senica – FC DAC 1904 2:4 (1:1)

Gólszerzők: 44., 72. Malec – 21., 60. Kalmár, 64. Divković, 76. Ramírez



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 7 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Kurminowski (Žilina) – 4 gól

Divković (DAC) – 4 gól

Špehar (Sereď) – 4 gól

Almási (Ružomberok) – 4 gól

Čataković (Trenčín) – 4 gól

Faško (Nitra) – 4 gól

(tt)