Európa-liga, 2. selejtezőkör: Hosszabbításba torkolló, nyolcgólos meccsen jutott tovább a DAC a selejtező harmadik körébe!

Már az első percektől kezdve megmutatkozott, hogy a sárga-kékeknek ezúttal nehezebb dolguk lesz, mint néhány hete Izlandon. A csehek aktív letámadással igyekeztek megzavarni a hátul passzolgató hazaiakat, akiknek a játékába így olykor be- becsúszott egy kis hiba. Csakhogy a DAC az első valamirevaló helyzetéből betalált: Davis a saját térfeléről indította a leshatáron mozgó Divkovićot, aki a védőjét lerázva a tizenhatosig robogott. A DAC támadója látta, hogy Hanuš kint áll a kapujából, ezért a legegyszerűbb megoldást választotta: alányesett a labdának, ami a hálóőr felett a kapuba hullott. Hanuš csak beleérni tudott. Néhány perccel később újfent Divković mehetett egy az egyben az ellenfél kapujára, de ezúttal nem tudott elmenni Hanuš mellett. A csehek jóval nagyobb sebességre kapcsoltak, jöttek is a helyzetek. Először Müller mentett ajtó-ablak helyzetben Čvančar elől, majd Jedlička hárította Schranz próbálkozását. Viszont a hazaiak sem álltak be védekezni, Kalmár pedig szabadrúgásból veszélyeztette az ellenfél kapuját, csakhogy Hanuš résen volt. A túloldalon viszont egy szerencsés találattal összejött a Jablonecnek az egyenlítés. Ladra tört be a tizenhatos előterébe, majd lőtt, a labda viszont irányt változtatott az előtte álló Zelenýn, és az ellenkező irányba mozduló Jedlička mellett a kapuba gurult. A csehek továbbra is aktív letámadásra játszottak, de a hazaiak nem hagyták magukat megzavarni. Az első játékrész 1:1-es döntetlennel ért véget.

Alig telt el tíz perc a második félidőből, a Jablonec megfordította a mérkőzés állását. Považanec elpörgette a labdát a kimozduló Jedlička mellett, Schranz pedig egy védővel a nyakán az üres kapuba továbbított. A hazaiakat nem törte meg a váratlanul jött gól – percekkel később Divković egyenlített egy tetszetős támadást követően. Amikor a hazaiak már éppen kezdték volna átvenni az irányítást, büntetőhöz jutottak a vendégek, Kružliak ugyanis kézzel ért bele egy lövésbe a tizenhatoson belül. A megítélt tizenegyest Schranz értékesítette. Ahogy közeledett a hajrá, úgy növelte az iramot a hazai csapat, és egymás után dolgozta ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. Divković fejese a kapu fölé, Kružliak kapáslövése pedig a kapufa mellé ment. A 82. percben ugyan Divković harmadszor is betalált, de a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a gólt. Tovább hajtottak a sárga-kékek, Divković löketét még Hanuš a kapufára tolta, de egy perccel később már ő is tehetetlen volt. Kalmár első lövése elakadt az egyik védőben, az ismétlés pedig kijött a kapusról úgy, hogy a labda a csereként beálló Nicolaescu elé került, aki közelről nem hibázott. 3:3, de nem sok hiányzott, hogy a hazaiak a rendes játékidőben eldöntsék a mérkőzést, csakhogy Ramirez közeli lövése a kapufán csattant.

A rendes játékidő döntetlennel ért véget, így következett a hosszabbítás kétszer 15 perc formájában. A csehek jól láthatóan elkészültek erejükkel, ezt pedig a hazai csapat ki is használta: a túlóra hatodik percében Kalmár Zsolt cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd otthagyta a labdát Nicolaescunak, aki ballal védhetetlenül a jobb felsőbe bombázott. A moldáv támadó így két góllal mutatkozott be a DAC-ban. A vendégek igyekeztek felpörgetni a játékot, de már képtelenek voltak komolyabb helyzetet kialakítani, a sárga-kékek pedig magabiztos labdatartással várták a végső sípszót. Sőt, további helyzeteket alakítottak ki: Divković lapos próbálkozása nem találta el kaput, Davis gyönyörű lökete viszont a bal felsőben landolt. 5:3, ezzel végleg eldőlt a mérkőzés végkimenetele. A végén még Schranz és Blackman előtt is adódott helyzet, de több gól már nem született.

A DAC egy izgalmas, fordulatos, jó iramú mérkőzésen győzte le a Jablonec együttesét, ezzel történelmet írva bejutott az Európa-liga harmadik selejtezőkörébe, ahol az osztrák LASK Linz lesz az ellenfele.

Ami a Slovant, a MOL Fehérvárt és a Budapest Honvédot illeti: a pozsonyiak gyenge játékkal estek ki a finn Kups Kuopio ellenében. A rendes játékidőben nem született gól, így következett a hosszabbítás. A 111. percben Medved fejjel talált be, és mikor már mindenki azt hitte, megvan a Slovan továbbjutása, az utolsó pillanatban jött Udoh, és kiegyenlített. A büntetőrúgásokat a hazaiak bírták jobban, így a Slovan búcsúzott az Európa-liga küzdelmeitől.

Hasonló sorsra jutott a Budapest Honvéd, amely hazai pályán maradt alul 0:2-re a svéd Malmövel szemben. A vendégektől Toivonen a 42., Traustason pedig a 86. percben volt eredményes. Összejött viszont a továbbjutás a MOL Fehérvárnak, amely Nikolov 61. percben szerzett góljával győzte le a máltai Hibernians együttesét.

