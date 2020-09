DAC-Jablonec – Storck: „Fantasztikus mérkőzés volt, igazi csapatként játszottunk“

Bernd Storck (DAC): „Nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok a csapatra. Megmutattuk az igazi arcunkat, még ha be is csúszott néhány hiba. Fantasztikus mérkőzés volt, igazi csapatként játszottunk. Amikor az ellenfél vezetett, mindent megtettünk, hogy megfordítsuk az eredményt. Kiváló volt a debütáló Nicolaescu. Nem volt sok ideje a csapattal készülni, ugyanis csak hétfőn érkezett, de megmutatta, hogy mire is képes.“

Petr Rada (Jablonec): „Sikerült ugyan háromszor is betalálnunk, viszont öt gólt kaptunk, ami túl sok. Főként a második és harmadik gól lehetett volna elkerülhető. Ahányszor előnybe kerültünk, egyből passzívan kezdtünk játszani. Nem szeretném értékelni a játékosok teljesítményét, csapatként veszítettünk.“



(RTVS)