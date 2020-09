DAC: Schäfer András végleg a sárga-kékek játékosa

Schäfer András végleg a DAC játékosa lett! A friss magyar válogatott labdarúgó, aki múlt csütörtökön a Nemzetek Ligájának győztes törökországi mérkőzésén húzhatta fel első alkalommal a címeres mezt, az idei év elején az FC Genova csapatától érkezett féléves kölcsönjátékra a Csallóközbe. Ezt a klubok augusztus végéig meghosszabbították, emellett a DAC átigazolási opcióval is rendelkezett. Ezt érvényesítették is a sárga-kékek, és a klubnak nemcsak az olasz élvonalbeli gárdával, hanem magával Schäferrel is sikerült egyezségre jutnia, így a kölcsönjáték átigazolássá válik. A huszonegy éves középpályás 2024. június 30-ig szóló szerződést kötött a DAC-cal.

A Szombathelyen született és az ottani Haladás FC, majd az MTK Budapest egykori játékosa 2019 elején igazolt az FC Genovába. 2019 őszét a veronai Chievo együttesénél töltötte kölcsönben. Schäfer tagja volt a magyar U18-as, U19-es és U21-es nemzeti csapatnak is, jelenleg pedig immár a felnőtt válogatott keretében találhatjuk őt. A DAC színeiben eddig 13 mérkőzésen lépett pályára a Fortuna Ligában, a Slovnaft Cup-ban 3/1 a mérlege és az Európa-ligában is szerepelt egy alkalommal.

„Nagyon boldog vagyok, ezzel a szerződéssel sokkal biztosabb lett a hátterem, hiszen az elmúlt másfél hónap nem volt egyszerű. Rossz volt az engem körülvevő bizonytalanság, azonban most már kicsit megnyugodhatok, ami nagyon jót fog tenni nekem. Ezáltal jobban ki tudom magam pihenni fejben, és már nagyon várom a folytatást. Remélem, sikerül fenntartani az előző hónapban mutatott remek teljesítményt” – mondta az aláírást követően Schäfer András.



(dac1904.sk)