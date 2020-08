Fortuna Liga, 5. forduló: Küzdelmes meccsen győzött a DAC és továbbra is hibátlanul vezeti a bajnokságot

Bár a ViOn 2016 óta nem tudta legyőzni a sárga-kékeket, a két gárda egymás elleni találkozója rendre kiegyenlített játékot hoz. Így történt ez most is: aktívan kezdtek a hazaiak, és már az első percekben két komolyabb helyzettel jelezték, hogy nem véletlenül győzték le két hete a Slovant. A szép számú közönség kifejezetten jó iramú mérkőzést láthatott, a kezdeti hazai helyzetek után a sárga-kékek próbálkoztak, de sem Ramirez, sem Schäfer nem tudott betalálni. Negyed óra után újfent a hazaiakon volt a sor: előbb Jedlička védte hatalmas bravúrral Hrnčár kapáslövését, majd Moško fejese kerülte el a kaput. A 25. perc környékén megszerezték a vezetést az aranyosmarótiak. Balaj kapta a labdát a tizenhatos előtt, és bár lövőhelyzetben volt, ő mégis inkább a hosszú oldalon teljesen üresen érkező Hrnčárt választotta, aki közelről nem hibázott. A sárga-kékek mentek előre becsülettel, de a hazaiak szívósan védekeztek. A 33. percben szabadrúgáshoz jutott a DAC kb. 17 méterre a kaputól, de Balić lövése kijött a tizenhatoson belül szétszóródó védők egyikéről. Nem sokkal később viszont már összejött az egyenlítés: Divkovićot buktatták a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A csapatkapitány Kalmár vállalta a tizenegyest, és nem is hibázott: higgadtan a kapu közepébe lőtt. A félidő vége előtt bekeményített a DAC, de Chovan kapus Balić, Divković és Kružliak próbálkozását is hárította.

Hazai helyzettel kezdődött a második félidő, de Balaj fejesét magabiztosan fogta Jedlička. Az aranyosmarótiak továbbra is bátran és nem mellesleg veszélyesen futballoztak, a sárga-kékek viszont nem voltak túl veszélyesek elöl, ezért Bernd Storck le is hozta Ramirezt, helyére pedig Andzouanát állította be, aki friss erőt vitt a DAC játékába. A fiatal kongói középpályásnak is köszönhetően a vendégek egyre gyakrabban jutottak el a hazai kapuhoz, igyekezetüknek pedig hamar meg is lett az eredménye. Friede lövésénél Hrnčár még ugyan menteni tudott a gólvonalon, Divković helyzeténél azonban már a kapuba jutott a labda. Blackman a jobb oldalon ugratta ki a horvát támadót, aki szinte az alapvonalig robogott a labdával, majd éles szögből a hosszú alsóba lőtt. Perceken belül jöhetett volna a válasz a túloldalon: Hrnčár passzolt középre jobbról, a menteni igyekvő Müller viszont beletette a lábát, aminek következtében a labda felvágódott a felső lécre, onnan pedig vissza a mezőnybe. A DAC az utolsó percekben már nem engedte nagyobb helyzethez ellenfelét, így több gól már nem született.

A DAC kiegyenlített, küzdelmes meccsen győzte le a ViOn együttesét, ezzel elhozta a három pontot Aranyosmarótról. A sárga-kékek öt fordulót követően is hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot.

Továbbra is várnia kell szezonbeli első győzelmére a Ružomberoknak, amely ezúttal a Pohronie ellen maradt gólképtelen, Radványi Miklósék így értékes pontot szereztek.

Rózsahegyen nulla, Zsolnán viszont nyolc gól is született: a hazaiak Kurminowski büntetőjével szereztek vezetést a nagymihályiak ellen, majd Ďuriš fejjel növelte kétgólosra csapata előnyét a félidő vége előtt. A második játékrész elején Myslovič is betalált, így eldőlni látszott a mérkőzés. Néhány perccel később viszont Žofčák szabadrúgásból szépített, ezzel visszaadta csapatának a reményt. Csakhogy a hazaiak nem álltak le, Kiwior találatával pedig újfent háromgólos előnyre tettek szert. Erre még válaszolni tudtak a nagymihályiak Begala találatával, csakhogy a túloldalon egy ellentámadást követően Bichakhchyan mesterien tekert a hosszúba. A kegyelemdöfést Kurminowski adta meg, így a végeredmény: Žilina-Michalovce 6:2

Eredmények:

FK Senica – FC Nitra 0:0

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 30. Bušnja, 76. Iván

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 6:2 (2:0)

Gólszerzők: 17., 73 Kurminowski (az elsőt 11-esből), 42. Ďuriš, 49. Myslovič, 61. Kiwior, 68. Bichakhchyan – 55. Žofčák, 66. Begala

MFK Ružomberok – FK Pohronie 0:0

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 24. Hrnčár – 36. Kalmár (11-esből), 84. Divković



A forduló további programja:

Augusztus 31. (hétfő)

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (19:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Divković (DAC) – 3 gól

Ramirez (DAC) – 3 gól

Davis (DAC) – 3 gól

Kalmár (DAC) – 3 gól

Balić (DAC) – 3 gól

Faško (Nitra) – 3 gól

Strelec (Slovan) – 3 gól

(tt)