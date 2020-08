Hafnarfjördur-DAC – Storck: "A játékosoknak is hangsúlyoztam, hogy ezért küzdöttek egész évben"

"Nagyon boldogok vagyunk, hogy továbbléptünk a második selejtezőkörbe. Az első percektől kezdődően irányítottuk a mérkőzést, kiváló meccset játszottunk. Jobbak voltunk és igyekeztünk a saját játékunkat játszani. Annak ellenére domináltunk, hogy ellenfelünk is erős, az izlandi bajnokság harmadik helyezettje. Ennek ellenére játszottunk mi voltunk a jobb csapat az első perctől, magabiztosan játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki, nyomás alá helyeztük az ellenfelet és megérdemelten szereztük meg a vezetést.

A második félidőt már nem kezdtük ilyen jól. Tudtuk, hogy az ellenfél növelte a fordulatszámot, hogy kiegyenlítsen, de ismét jól reagáltunk. Igyekeztünk megszerezni a második gólt, ami végül sikerült is, emellett akadtak helyzeteink is. Nagyon boldogok vagyunk, hogy továbbjutottunk. A játékosoknak is hangsúlyoztam, hogy ezért küzdöttek egész évben, és szuper, hogy most megtermett a gyümölcse. A továbbjutás számunkra, a szurkolóink és az egész klub számára jór hír" - nyilatkozta a mérkőzés után Bernd Storck.

(TASR)