Már három gólnál és két gólpassznál jár az idei szezonban a DAC csatára

A hétvégi mérkőzés hőse, Eric Ramirez két csodaszép gólt lőtt, amivel háromnál tart az új idényben, és két gólpasszt is adott. Összesítve 27 ligameccs és 9 találata a dunaszerdahelyi mérlege.

Hogyan értékelnéd a Nagyszombat elleni győztes derbit?

„A kezdetektől nehéz, igazi rangadó jellege volt az összecsapásnak és nagyon örülünk a három pontnak. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült kétszer is betalálnom, de az egész csapat remekül játszott. A legfontosabb, hogy továbbra is mi vezetjük a táblázatot és hogy otthon tartottuk a három pontot. Eric Davis kihagyott büntetője után is hittem abban, hogy sikerül még egyszer betalálnunk és akkor minden rendben lesz.”

Térjünk rá a góljaidra. Hogyan érezted magad előttük és utánuk? Kihez rohantál ki az ünneplés közben?

„Nehéz meccs volt, így rendkívül örültem mindkét találatomnak. Az elsőnél semmi különleges sem villant át az agyamon, csak a kaput akartam eltalálni. A gól után az első gondolatom édesanyám volt, aki jelen volt a stadionban. A másodiknál Schäfertől kaptam egy fantasztikus labdát, és sikerült látványos módon a kapuba juttatnom azt.”

A vezetőedző, Bernd Storck elmondása szerint keményen dolgozol és megérdemelten döntötted el a szombati mérkőzés kimenetelét. Azt is említette, hogy a mérkőzés előtt azt mondta: ez a te meccsed lesz. Bármelyik gólod begyakorolt szituáció után született vagy a pillanat hevében hoztad meg a döntéseket?

„Nagyon keményen és jól készültem a szombati találkozóra, továbbá az edzések hatására fizikálisan is remekül érzem magam. Mindkét gólnál a pillanat hozta azokat a döntéseket, nem begyakorolt akciókról volt szó.”

Általánosságban hogy érzed magad Dunaszerdahelyen?

„Remekül. Mindenki a segítségemre van abban, hogy javulhassak és ennek az eredményét láthatták is szombaton.”

Mi változott az új vezetőedző érkezésével?

„Főleg abban, hogy Storck mester igyekszik minden edzésen és mérkőzésen is a legjobbat kihozni belőlem és az összes csapattársamból.”

A héten két találkozót is abszolváltatok. Először Izlandra utaztok az Európa-liga 1. előselejtezőjére. Mit tudsz az ellenfélről, milyen összecsapásra számítasz és milyen végkimenetelre?

„Egyelőre nem igazán ismerem az ellenfelünket, de a szombati siker után nagyon motiváltak vagyunk és szeretnénk kiharcolni a továbbjutást Izlandon.”



