Fortuna Liga, 4. forduló: Parádés gólokkal győzte le a DAC a Spartakot, továbbra is hibátlan a sárga-kék gárda

Az már mindjárt az első percekben meglátszott, hogy a Spartak lényegesen magasabb színvonalat képvisel, mint a DAC eddigi ellenfelei. Kellett néhány perc, mire a csapatok felvették a játék menetét, és bár a vendégek is igyekeztek előre, a hazaiak előtt adódott a mérkőzés első helyzete. A 9. percben Kalmár sarkazva ugratta ki Schäfert, aki a védők között kapura tört, de a kimozduló Rusov jól zárt. Nem sokkal később Friede veszélyeztetett fejjel, de Rusov ezúttal is a helyén volt. Lassan feléledtek a vendégek is, és rövid időn belül kétszer is veszélyeztettek: Jedlička előbb a levegőben úszva hárította Pačinda tekerését, majd Vlasko szögletét kellett kitenyerelnie. Gól viszont a túloldaon született: Divković játszotta meg a bal oldalon Ramirezt, aki a tizenhatos sarkánál egy cselt követően középre húzódott egy picit, majd jobbal mesterien a bal felsőbe tekert. Rusov hiába nyújtózkodott. Hamar érkezhetett volna a nagyszombati válasz, Jedlička azonban kifogta Cabral éles szögből leadott lövését. Mentek előre a nagyszombatiak, Vlasko jó 25 méterről eresztett meg egy csípős lövést, de Jedlička megint a helyén volt. A 43. percben azonban már ő is tehetetlen volt: Yao remekül ugratta ki Pačindát, aki Kružliakot faképnél hagyva szemtől szembe találta magát Jedličkával, a Spartak támadója pedig nem hibázott.

A második játékrész veszélyes Schäfer-lövéssel kezdődött, és továbbra is támadásban maradt a hazai csapat. A 62. percben óriási lehetőség adódott a DAC előtt: Blackmant kaszálták el a Spartak tizenhatosán belül, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Csakhogy Davis nem túl jól irányzott lövését hárítani tudta Rusov kapus. A hazaiak nem törtek meg a kimaradt lehetőségtől, nem sokkal később Kružliak fejesét is hárítania kellett a nagyszombati kapusnak. Egy perc elteltével viszont már a kapuban táncolt a labda: Schäfer kapott labdát a Spartak térfelén, majd a beinduló Ramirez felé löbbölt, aki beletette a lábát, a laszti pedig Rusov felett a kapuba hullott. Rövid időn belül három óriási helyzet is adódott a hazai csapat előtt, de Balić löketét védte Rusov, Müller és Kružliak próbálkozása pedig elkerülte a kaput. A hajrára nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek, de komolyabb helyzetet már nem tudtak kialakítani, így a mérkőzés 2:1-es hazai győzelemmel ért véget.

A DAC sorozatban negyedik bajnokiján sem talált legyőzőre, így továbbra is száz százalékos formával vezeti a bajnokságot.

Továbbra is várnia kell első győzelmére a Ružomberoknak, amely hiába szerezte meg a vezetést Zsigmund találatával a Nitra otthonában, a hazaiak a hajrában Faško löketével egyenlíteni tudtak.

Szenzációs győzelmet aratott a Radványi Miklós vezette Pohronie, amely hazai pályán 2:1-re legyőzte az idén nem túl kiegyensúlyozott Žilinát. A hazaiak az első félidőben szerezték meg a vezetést Bimanyimana révén, a második játékrész elején azonban a vendégek egy szögletet követően egyenlíteni tudtak. Kevesebb mint tíz perccel később viszont már újfent a Pohroniénél volt a vezetés: Fadera egy kontrát követően volt eredményes. A hátralévő időben már több gól nem született, így a Pohronie megszerezte szezonbeli első győzelmét.



Eredmények:

FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 25., 69. Ramírez – 43. Pačinda

FC Nitra – MFK Ružomberok 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 87. Faško – 51. Zsigmund

FK Pohronie – MŠK Žilina 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 36. Bimenyimana, 61. Fadera – 53. Iľko



A forduló további programja:

Augusztus 25. (kedd)

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce (19:00)



