Fortuna Liga, 3. forduló: Örömfoci és féltucat gól a MOL Arénában, kikapott a Slovan!

Az első percektől kezdve a DAC irányította a mérkőzést, a sárga-kékek türelmesen járatták a labdát, a vendégek pedig a saját kapujuk elé visszahúzódva védekeztek. Nem is kellett sokáig várni az első helyzetre, Šípoš kapusnak a levegőben úszva kellett hárítania Balić tekerését. Továbbra is nagy erővel nyomtak a hazaiak, gyakran csak Jedlička tartózkodott a DAC térfelén. A nyitraiak kapuja viszont sokáig bevehetetlennek tűnt, ez pedig főként a kapuban brillírozó Šípošnak volt köszönhető – sorozatban Kalmár, Divković és Davis lövését kellett hárítania. A 22. perc környékén egy szép akciót követően Divković lőhetett kapásból, de nem találta el a kaput. Néhány pillanattal később újfent Šípošnak kellett hárítania, ezúttal Schäfer távoli próbálkozását védte. Már-már úgy tűnt, hogy a MOL Aréna közönsége nem láthat gólt az első félidőben, amikor Schäfer iramodott meg Balić kiugratását követően, majd az alapvonaltól középre ívelt, Friede pedig öt méterről az üres kapuba fejelt. Megérdemelten szerzete meg a vezetést a DAC, pár perccel később pedig megszületett a második gól is: Davis értékesített egy büntetőt a hosszabbítás első percében.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első véget ért: a hazaiak a nyitraiakat kapujukhoz szegezve járatták a labdát, és vártak a megfelelő pillanatra, hogy lecsaphassanak. Šípoš még hárította Divković távoli löketét, majd Friede fejese ment a kapu mellé, de az 56. percben már a kapuban táncolt a labda. Kalmár tette középre a lasztit, Kružliak lövését viszont blokkolta Podhorin. A kipattanó egyenesen Divkovićhoz került, akinek lövésére már hiába nyújtózkodott Šípoš. Alig múlt el pár perc, újabb tizenegyeshez jutott a DAC, miután Friedét rántották le a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Kalmár magabiztosan értékesítette. A négygólos vezetés tudatában sem állt le a DAC: Ramirez fejese a felső lécen csattant, majd Šípoš fogta Fábry gyönyörű csavarását. Az ötödik gólt a duplázó Davis szerezte: egy szabadrúgást követően remekül tekert el a sorfal felett, és bár Šípoš bele tudott érni, a laszti a kapuban kötött ki. A hazaiak a hajrában hatodszor is betaláltak: Mendez mesterien passzolt vissza a csereként beálló Bednárnak, aki kilőtte a jobb alsót.

A DAC újfent hat góllal örvendeztette meg a MOL Aréna közönségét, amely igazi örömfocit láthatott szombaton este. A sárga-kékek első három bajnokijukon 9 pontot és 14 gólt szerzetek a „kicsik“ ellen, jövő héten viszont már egy keményebb falat lesz soron: a Spartak Trnava látogat Dunaszerdahelyre.

A forduló meglepetése Aranyosmaróton született, ahol a ViOn 2:1-re legyőzte a bajnoki címvédő Slovant.

(tt)