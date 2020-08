Fortuna Liga, 3. forduló: Jó játékkal folytatná győzelmi sorozatát a DAC

A DAC egy hete lehengerlő játékkal kezdte az idényt, a Sereď csapatát féltucat góllal küldte haza. Három nappal később a sárga-kékek a Pohronie otthonában léptek pályára, és ugyan már akadozott a játékuk, valamint a hazaiak is szívósan, olykor kemény belépőket nem nélkülözve védekeztek, azért csak megszerezte a győzelmet a Storck-legénység. A DAC így két fordulót követően 100%-os mérleggel várja a hétvégi fordulót.

„A Sereď elleni hatgólos siker után sok ember azt várta, hogy a Pohronie ellen is csak a győzelem mértéke lesz a kérdés. Tisztában voltunk azonban azzal, hogy nehéz dolgunk lesz, mert az ellenfél remek védelemmel rendelkezik. Azonban az utolsó perces győzelmek ízlenek a legjobban és bízom benne, hogy a szerdai siker még inkább feldob minket a Nyitra elleni összecsapás előtt. Szeretnénk folytatni a győzelmi sorozatunkat, és jó játékkal is meg akarjuk örvendeztetni a szurkolókat“

– nyilatkozta a DAC védője, Dominik Kružliak a klub hivatalos oldalának.

A sárga-kékek azt a Nitrát fogadják, amely az előző szezont az utolsó helyen zárta, így osztályozóra kényszerült, de a Dubnica ellenében végül kiharcolta az élvonalbeli részvételt. A fehér-kékeket akkor még a nagy hazai kedvenc, Ivan Galád irányította, aki azóta távozott a vezetőedzői posztból és sportigazgatóként tevékenykedik tovább a csapatnál. A nyitraiak a visszatérő Geri Gergely vezetésével kezdték meg az új szezont, és egyből egy Slovan elleni 0:5-tel indítottak. A hétközi fordulóban viszont meglepetésre elhozták a három pontot Zsolnáról.

A DAC és a Nitra az előző szezonban kétszer találkozott egymással, égy mindannyiszor a sárga-kékek örülhettek. Az augusztusi nyitrai találkozón ugyan a hazaiak kerültek előnybe Ristovski találatával, de Koštrna még az első játékrészben egyenlíteni tudott, a második félidő elején pedig Fábry, mint később kiderült, a győzelmet jelentő gólt is megszerezte. A dunaszerdahelyi visszavágón is szoros eredmény született: a vendégek egy órán keresztül őrizték a gól nélküli döntetlent (Davis egy büntetőt is kihagyott), ekkor azonban jött Divković, és eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét. A nyitraiak utoljára 2017 augusztusában tudtak győzni a DAC ellen, Dunaszerdahelyen aratott győzelemért viszont egészen 2011 novemberéig kell visszamenni.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az 2019/2020-as szezonban:

A bajnoki címvédő és listavezető Slovan az eddig két meccsen kétszer döntetlenező ViOn otthonában lép pályára. Az aranyosmarótiak utoljára 2017-ben tudták legyőzni a pozsonyiakat, azóta sorozatban hatszor győzött a Slovan. Ezúttal is a kékek a favoritok, a ViOn részéről már a pontszerzés is meglepetés lenne.

A Radványi Miklós vezette Pohronie Nagyszombatban vendégeskedik. A felek tavaly fordulatos meccseket játszottak egymással, a két csapat jelenlegi formáját tekintve pedig erre ezúttal is megvan minden esély. A hétközben hazai pályán megbotló zsolnaiak Trencsénben javíthatnak, de azzal ők is tisztában vannak, hogy nem lesz könnyű dolguk.

Az eddig győzelem nélkül álló Ružomberok a szerdán négyet gurító Sereď ellen mutathatja meg, hogy még mindig kellemetlen ellenfélnek számít. A Senica a Michalovce együttesét fogadja: eddig egyik csapat sem szerzett még gólt, illetve pontot a bajnokságban – utóbbi mutató legalább az egyik együttest illetően változni fog a hétvégi fordulót követően.



A 3. forduló programja:

Augusztus 15. (szombat)

AS Trenčín – MŠK Žilina (18:00)

FC Spartak Trnava – FK Pohronie (19:00)

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď (19:00)

FC DAC 1904 – FC Nitra (19:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠK Slovan Bratislava (19:00)

FK Senica – MFK Zemplín Michalovce (19:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Balić (DAC) – 3 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 3 gól

Strelec (Slovan) – 3 gól

Medved (Slovan) – 2 gól

Faško (Nitra) – 2 gól

Ikoba (Trenčín) – 2 gól

Maslo (Ružomberok) – 2 gól

Vlasko (Trnava) – 2 gól

(tt)