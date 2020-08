Fortuna Liga, 2. forduló: Kiszenvedett DAC-győzelem, négy góllal vigasztalódott a Sereď

A DAC ezúttal nem rohanta le ellenfelét az első percekben, mint azt tette a hétvégi Sereď elleni összecsapáson. Ezúttal több volt a pontatlanság a fekete szerelésben pályára lépő sárga-kékek játékában, sokáig igazi átütőerőt sem tudtak a támadásaikba vinni. A 15. perc környéke hozta az első említésre méltó pillanatokat: Friede tűnt el gyanús körülmények között a Pohronie tizenhatosán belül, de a játékvezető némi tétovázás után továbbot intett. A hazaiak egyből ellentámadást indítottak, és nem is álltak messze tőle, hogy betaláljanak. Fadera védőjét megverve tört kapura, a kimozduló Jedlička mellett is elhúzta a labdát, de aztán ordító helyzetben nem találta el az üres kaput. Az első 45 percben főként a két kapu között folyt a játék, sem a hazaiak, sem a vendégek nem tudtak igazán komoly helyzetet kialakítani.

A második játékrész elején a DAC megszerezte a vezetést. Szabadrúgást végezhettek el a vendégek, Balić pedig mesterien tekert a sorfal felett a bal alsóba, a kapus hiába vetődött. Viszont nem tartott sokáig a dunaszerdahelyiek öröme: a Divković hibáját kihasználva Blahút vitte el a labdát a bal szélen, majd behúzódva laposan a túloldalon érkező Mazánhoz továbbított, aki az üres kapu előtt nem hibázott. Öt perccel később érkezhetett volna a DAC válasza, Sharani fejese azonban centikkel kerülte el a kaput. Bár a hajrára nagyobb sebességre kapcsoltak Storck fiai, a mérkőzést továbbra is a sok pontatlanság és a kemény játék jellemezte – Ochotnický játékvezető hét sárgát osztott ki a hazaiaknak, hármat pedig a vendégeknek. Már-már úgy tűnt, hogy Radványi Miklós legénysége meglepetésre pontot szerez az esélyesebb DAC ellen, csakhogy a ráadás harmadik percében a vendégeknek sikerült begyötörniük még egy gólt. Szabadrúgásból ívelték a kapu elé a labdát, amelyet Ramirez lefejelt, Friede pedig közvetlen közelről bevágta.

Nem túl szép játékkal, de nagy nehezen megszerezte a DAC a győzelmet, és két mérkőzés után is hibátlanul áll a bajnokságban. Folytatás következik hétvégén a Nitra ellen.

Négygólos győzelemmel feledtette a DAC elleni féltucat gombócot a Sereď, amely a Senica együttesét fogadta. A hazaiak már a hetedik percben megszerezték a vezetést Špehar révén, majd nem sokkal később egy ellentámadást követően Jureškin növelte kétgólosra csapata előnyét. A senicaiak helyzete a 37. percben vált végleg reménytelenné, miután a DAC-tól igazolt Simčák alig több mint tíz perc alatt összeszedett két sárgát, így mehetett is zuhanyozni. A szerediek kihasználták az emberelőnyt: a második játékrészben Busnja is betalált, majd Didiba öngóljával beállították a 4:0-ás győzelmet. A hajrában a hazaiaknál Hučko is a kiállítás sorsára jutott, de ez már nem osztott, nem szorzott.

A Trenčín ideiglenes otthonában, Zsolnán fogadta a ViOn együttesét, a gól nélküli első félidőt követően pedig az aranyosmarótiak szerezték meg a vezetést – Balaj egy szögletet követően volt eredményes. Már-már úgy tűnt, a ViOn három ponttal utazik haza, csakhogy a 88. percben jött Čataković és éles szögből leadott lövéssel egyenlített. Több gól már nem született, így pontosztozkodás lett a mérkőzés vége.

Kedden is három mérkőzést játszottak a Fortuna Liga 2. fordulójában, ezekről ITT tudhatsz meg többet.



Eredmények:

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 3:1 (1:0)

Gólszerzők: 7. Vlasko (11-esből), 55. Grič, 90+2. Pačinda – 81. Maslo (11-esből)

MŠK Žilina – FC Nitra 1:2 (1:0)

Gólszerzők: 45+1. Bichakhchyan – 56., 66. Faško

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce 5:0 (1:0)

Góleszerzők: 3., 60. Strelec, 72. Holman, 87. Ožbolt, 90+1. Ratao

ŠKF Iclinic Sereď – FK Senica 4:0 (2:0)

Gólszerzők: 7. Špehar, 15. Jureškin, 72. Bušnja, 76. Didiba (öngól)

FK Pohronie – FC DAC 1904 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 68. Mazan – 48. A. Balić, 90+3. Friede.

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 88. Čataković – 62. Balaj



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Balić (DAC) – 3 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 3 gól

Strelec (Slovan) – 3 gól

Medved (Slovan) – 2 gól

Faško (Nitra) – 2 gól

Ikoba (Trenčín) – 2 gól

Maslo (Ružomberok) – 2 gól

Vlasko (Trnava) – 2 gól

