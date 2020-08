Fortuna Liga, 1. forduló: Lehengerlő játékkal és féltucat góllal kezdte a szezont a DAC

Elejétől fogva a hazaiak irányítottak, és az első helyzetek is előttük adódtak. Kalmár fejese még a kapu fölé ment, a következő helyzet viszont már góllal fejeződött be: Kalmár a tizenhatos jobb sarkától ívelt középre, Ramirez pedig senkitől sem zavartatva a bal felsőbe fejelt. Négy perccel később Kalmár balról érkező ívelését még kifejelték a védők, csakhogy a labda a túloldalon érkező Balić elé került, aki igazított egyet rajta, majd ballal a hosszúba tekert. 2:0, de a java még csak ezután következett. A közönség még meg sem ünnepelte a horvát középpályás gólját, már bent is volt a harmadik. Davis a védők mögé befutó Divkovićhoz ívelt, aki a kapuból rossz ütemben kimozduló Kanuric kapus előtt elpöckölte a labdát, amely egyenesen a kapuba pattogott. Több mint húsz percnek kellett eltelnie, hogy a vendégek eljussanak a hazai kapuhoz, de előbb Jedlička, majd a gólvonalon Kružliak mentett. Lassacskán feléledtek a szerediek, tíz perccel az első félidő vége előtt pedig két komolyabb helyzetet is kidolgoztak, de végül képtelenek voltak betalálni. A szünet előtt még a DAC indíthatott több létszámfölényes kontrát is, de a befejezésnél vagy Schäfer lőtt a kapu mellé, vagy a védők blokkoltak.

A második játékrész ugyanott folytatódott, ahol az első véget ért. Továbbra is a hazaiak irányítottak, a szeredieknek nem volt ellenszerük a gyorspasszos, kombinatív játékukra. Tizenöt perc telt el a második félidőből, a DAC pedig újabb mészárlásba kezdett. Davis mozgott a labdával a tizenhatos irányába, középen, majd Balicot játszotta meg, ő egyből a tőle balra álló Divkovichoz passzolt, aki letette a labdát az érkező Davis elé, ő pedig a jobb alsóba helyezett. Egy-egy passzból épült fel egy rendkívül precíz és kreatív támadás, amit góllal zártak. Pár pillanattal később az ötödik gól is megszületett: Ramirez kapta a labdát egy kontra során, a bal szélen vezette fel, majd középre tett Kalmárhoz, akit nem tudott beérni a védője, a magyar támadó középpályás pedig egyből a kapuba továbbított. Továbbra is támadásban maradt a DAC, a vendégek csak elvétve jutottak el a hazai kapuhoz, de vagy a célzással akadtak gondok, vagy Jedlička védett bravúrral. A csereként beálló Andzouana és Mendez is alaposan megmozgatta a vendégek védelmét, de a góllövéshez Sharani állt a legközelebb, aki szép cselekkel hozta magát helyzetbe, majd a döntő pillanatban csúnyán a kapu mellé lőtt. A végén azért csak megszületett a hatodik gól is: Mendez adta vissza balról a labdát a középen üresen álló Balićnak, aki védhetetlenül a kapuba lőtt.

A DAC lehengerlő játékkal, abszolút megérdemelt győzelemmel kezdte az új szezont. Ha ilyen lesz a folytatás is, akkor a nagyobb játékerőt képviselő csapatoknak is fel kell kötniük a nadrágot.

A címvédő Slovan sima 5:0-ás győzelmet aratott a Nitra otthonában úgy, hogy már az első 45 percben négygólos előnyre tett szert. A pozsonyiaktól Medved duplázott, mellette még Strelec és Rabiu volt eredményes, Magda pedig a saját kapujába talált be.

A zsolnaiak négy góllal tömték ki a Senicát, a nagyszombatiak pedig Yao és Vlasko góljával hozták el a három pontot Nagymihályból. Kétgólos előnyt bukott el a Trenčín a Ružomberok otthonában: a vendégek már fél óra után két góllal vezettek, viszont a második félidőben emberhátrányba kerültek Kapuadi kiállításával, ez pedig elég volt a hazaiaknak: előbb Maslo egyenlített büntetőből a 86. percben, majd Brenkus a ráadás negyedik minutumában ki is egyenlített.

Hasonló forgatókönyv játszódott le Aranyosmaróton, ahol a hazaiak vezettek kettővel a Radványi Miklós által vezetett Pohronie ellen, majd a második félidő elején ők is megfogyatkoztak Orávik második sárgájával, a vendégek pedig büntetőhöz jutottak. Csakhogy Mazan tizenegyesét kivédte Chovan kapus. A garamszentkeresztiek viszont nem adták fel, Fadera a hajrában szépíteni tudott, a hosszabbításban pedig Weir egyenlített.



Eredmények:

FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava 0:5 (0:4)

Gólszerzők: 12.,49. Medved, 37. Rabiu, 42. Magda (öngól), 45. Strelec

MFK Ružomberok – AS Trenčín 2:2 (0:2)

Gólszerzők: 86. Maslo (11-esből), 90+3. Brenkus – 7., 33. Ikoba

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie 2:2 (2:0)

Gólszerzők: 18. Ďubek, 21. Hrnčár – 84. Fadera, 90+4. Weir

MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava 0:2 (0:2)

Gólszerzők: 1. Yao, 43. Vlasko

FK Senica – MŠK Žilina 0:4 (0:0)

Gólszerzők: 59. Ďuriš, 64. Paur, 79., 83. Bichakhchyan

FC DAC 1904 - ŠKF Iclinic Sereď 6:0 (3:0)

Gólszerzők: 8. Ramírez, 12., 90+1. A. Balić, 13. Divković, 60. Davis, 63. Kalmár.



A bajnokság állása:

