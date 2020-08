A 23. életévét néhány nap múlva betöltő Andrija Balić végleg a DAC játékosa lett. A kreatív középpályás az idei év elején 2020. június 30-ig kölcsönbe érkezett Dunaszerdahelyre az olasz élvonalbeli Udinese Calcio csapatától, majd a vendégjátékát július végéig hosszabbították meg a felek. A DAC vezetősége jelentős erőfeszítéseket tett az elmúlt hetekben, hogy végleg megszerezze Balićot. Ezt a törekvést végül siker koronázta, hiszen az anyaegyesületével és magával a játékossal is megegyezésre jutottak, így Andrija Balić pénteken három évre szóló szerződést írt alá, 2023 nyaráig.

„Boldog vagyok itt. A klub feltételei, a szurkolóink, a stadion és az akadémia is magas szintet képviselnek. Ezért nagyon örülök annak, hogy továbbra is Dunaszerdahelyen szerepelhetek. Szeretnék folyamatosan játéklehetőséget kapni és jó teljesítményt nyújtani. Bízom benne, hogy a csapattal képesek leszünk megküzdeni a bajnoki címért és bejutni az Európa-liga csoportkörébe. Lépésről lépésre haladunk és meglátjuk, ez mire lesz elég, azonban felkészültek vagyunk” – mondta Andrija Balić röviddel azt követően, hogy aláírta új szerződését a DAC-cal.

Az egykori horvát utánpótlás-válogatott, aki az U14-től egészen az U21-es kategóriáig viselte hazája kockásmintás válogatott mezét, 2016-ban a 19 éven alattiak Európa-bajnokságán is szerepelt. Az NK Dugopolje és a Hajduk Split akadémiáján nevelkedett, ahol tizenhét évesen a felnőttek között is bemutatkozhatott. 2016 februárjában az olasz Serie A-ban szereplő Udinese Calcio gárdájához igazolt, amelynek színeiben 29 bajnoki összecsapáson 1 gól a mérlege. 2019 tavaszát a holland Fortuna Sittard csapatánál töltötte kölcsönben, őszre a második ligás A.C. Perugia kérte kölcsön.

„Andrija megtartása volt a jelenlegi átigazolási időszak egyik legfontosabb célkitűzése. Az Udinese csapatával folytatott tárgyalások nem voltak egyszerűek, de ezek menetét nagyban befolyásolta, hogy a játékos szeretett volna Dunaszerdahelyen maradni. Andrija jól érzi magát klubunkban, a fantasztikus szurkolóinknak, az infrastruktúrának és a játékstílusnak is köszönhetően úgy látja, adottak a körülmények a további fejlődéséhez. Már tavasszal is a kezdőcsapat fontos játékosai közé tartozott és meggyőződésünk, hogy az elkövetkező néhány évben az egész Fortuna Liga legjobbjainak társaságába is bekerülhet, amit hétről hétre eltökélten meg is akar mutatni” – jelentette ki a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



(dac1904.sk)