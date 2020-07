FC DAC 1904 - Jedlička: Senki sem gondolta volna, hogy győzünk!

Hogy érzed magad az ausztriai összpontosításon?

„Kiválóan, akárcsak az egész csapat. Az itteni körülmények nagyon jók, csodálatos a környezet. Más ez, mint odahaza edzeni. Két minőségi mérkőzést is abszolválunk az edzőtábor alatt – az elsőt sikerült megnyernünk egy erős csapat ellen. Örülök, amiért lehetőségünk nyílt elutazni Szlovákián kívülre.”

A jókedvhez az Olympique Marseille felett aratott szombati siker is hozzájárult. Hogyan értékelnéd a győzelmet, amelyhez te is sokat tettél hozzá?

„Egy nagyon nehéz összecsapást abszolváltunk, hiszen a francia élvonal második helyezettje ellen futballoztunk. Senki sem gondolta volna, hogy győzünk, de az öltözőben mindannyian bíztunk abban, hogy jó eredményt érhetünk el. Jó nevet szereztünk a klubnak és mi, játékosok is kicsit megmutathattuk magunkat. Örülünk a sikernek, de ez már a múlt. Jelenleg a Nizza és főleg a Szered elleni első bajnoki fordulóra kell alaposan felkészülnünk.”

Minden bizonnyal a Marseille volt a leghíresebb ellenfél, amelyik ellen védtél és győzedelmeskedtél…

„Egészen biztosan. A nemzeti együttesben többnyire a nagy klubokból érkező egyéniségekkel csapunk össze, de ami a klubokat illeti, a francia csapat volt a leghíresebb. A Marseille színeiben több olyan játékos is futballozott ellenünk, akik 2018-ban világbajnokok lettek és a kapujukat az a Mandanda őrizte, aki egy időben a példaképem volt. Boldog vagyok, hogy megkaphattam a mezét.”

Az új idényben három fronton kell helytállnotok. Mik az elvárásaid?

„Az lesz a legfontosabb, hogy jól kezdjük a szezont. Kezdésképpen rögtön három angol hét vár ránk, ami nagyon nehéz menet lesz, de ha jól sikerül a rajt, akkor remek idényünk lehet.”

Mit vársz személy szerint magadtól?

„Főleg azt, hogy egészséges legyek és hogy folyamatosan védjek. Azt akarom, hogy a csapat sorozatos győzelmeket arasson és örömet okozzon a szurkolóknak.”



(dac1904.sk)