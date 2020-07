Megvan a DAC első nyári igazolása!

Jannik Müller a DAC első igazolása a 2020/21-es idény kezdete előtt. A 26 éves védőjátékos (szül. 1994. január 18-án) ma egyéves szerződést kötött a DAC-cal, amely további egyéves opciót tartalmaz.

Müller Adenauban született. Ifjúsági éveit a közeli 1. FC Köln akadémiáján töltötte, ahonnan a német U19-es válogatottba is beverekedte magát. A kölniek felnőtt B-csapatában a Regionalliga nyugati csoportjában, vagyis a negyedik vonalban szerepelt. 2014 nyarán rábólintott a Dynamo Drezda ajánlatára. Két évvel később csapatával feljutott a Bundesliga 2-be, ahol az elmúlt négy szezon során 92 bajnokit abszolvált. Hátvédként és védekező középpályásként öt gólt és 2 gólpasszt szerzett.

„Jannik gazdag tapasztalatokat szerzett a német második Bundesligában. A védelem és a középpálya közepén is játszhat, magas játékintelligenciával rendelkezik. Drezdában a csapat vezére volt úgy a pályán, mint azon kívül is. Ugyanezt várom el tőle Dunaszerdahelyen is. Jelentős minőséget és tapasztaltot hoz magával, aminek köszönhetően újabb szintre emelheti az egész csapatunk teljesítményét” – nyilatkozta Müllerről a DAC vezetőedzője, Bernd Storck.

„Nagyon boldog vagyok, amiért itt lehetek. A klub nagyszerű feltételeket kínál a játékosoknak, így nekünk már csak a saját munkánkra kell összpontosítanunk. A pályák, a konditerem és az egész környezet olyan lehetőségeket nyújt, amik minden követelménynek megfelelnek, és amiknek köszönhetően tovább fejlődhetek. Jóbarátom, Timo Werner, aki a közelmúltban igazolt Angliába, azt mondta, hogy ez megüti azt a szintet, amit a Chelsea-nél talált. Az elsődleges célom egészségesnek maradni, ami minden labdarúgó számára a legfontosabb. Természetesen, szeretnék minél több mérkőzést lejátszani és megnyerni” – árulta el a 185 centi magas és 80 kilós, jobblábas játékos.



(dac1904.sk)