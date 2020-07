Fortuna Liga, rájátszás, 5. forduló: Hiába győzött, harmadik helyen zárja a bajnokságot a DAC

A DAC annak tudatában lépett pályára, hogy ha két vállra fekteti a Ružomberokot, a Žilina pedig nem győz hazai pályán a Michalovce ellen, akkor ezüstérmesként zárja a bajnokságot.

Nem hozott szép focit az első félidő: a csapatok egy darabig csak tapogatóztak, mindkét oldalon sok volt a pontatlanság. Az első komolyabb helyzetre egészen a 22. percig kellett várni: három a kettő ellen támadhattak a hazaiak, Regáli egy csellel átjátszotta magát Malýn, majd ahelyett, hogy két üresen érkező csapattársához továbbított volna, magára vállalta a lövést. Jedlička bravúrosan tenyerelte ki a labdát. A DAC igyekezett helyzeteket kialakítani, de a hazaiak híresen szívós védelmén képtelenek voltak átjutni.

A második játékrészre már aktívabban jöttek ki a csapatok, felgyorsult a labdajáratás, és bizony a helyzetek sem maradtak el. A 60. percben büntetőhöz jutott a DAC, miután Kalmárt kézzel visszatartották egy szöglet során. A tizenegyest maga a sértett végezte el, de Krajčírik óriási bravúrral védte a lövését. Néhány perccel később a túloldalon Jedličkának kellett hárítania Mrva kanyarítását. A rózsahegyiek egyre bátrabban futballoztak, néhányszor pedig sikerült is kellemetlen helyzetbe hozniuk a DAC védelmét. A 68. percben Jedlička még könnyedén fogta Ďugel lapos lövését, nem sokkal később viszont rövid időn belül két bravúrt is be kellett mutatnia. Rastislav Kružliak kapott remek labdát a DAC tizenhatosán belül, majd lőtt, de Jedličkának sikerült védenie. A kipattanó újfent a rózsahegyi támadó elé került, aki ismételt, de a sárga-kékek hálóőre ezúttal is résen volt. A kihagyott helyzet megbosszulta önmagát: egy kontra során Sharanit indították a bal oldalon, majd egyből középre ívelt, az ott érkező Ramireznek pedig csak bele kellett tennie a lábát. A labda az ellenkező irányba mozduló Krajčírik mellett a kapuba pattogott. A hajrára a hazaiak igyekeztek nyomás alá helyezni ellenfelüket, de képtelenek voltak betalálni – az utolsó percekben Ďugel közelről saját csapattársát találta telibe.

Bár a DAC teljesítette előzetesen kitűzött célját, mégis meg kell elégednie a bronzéremmel. A második hely ugyan elúszott, a sárga-kékeknek azonban így sincs okuk a búslakodásra, hiszen sorozatban harmadszor zárták dobogón a bajnokságot, így a csapat újfent kvalifikálta magát a nemzetközi porondra.

A DAC abban az esetben végezhetett volna a második helyen, ha a zsolnaiak hazai pályán nem tudják legyőzni a tavasszal csak vergődő Michalovcét. A Žilina azonban semmit sem bízott a véletlenre: fél óra elteltével már 2:0-ra vezetett Iľko és Paur találatával, a második félidőben pedig még Sluka, Bernát és Ďuriš is betalált.

Gól nélküli döntetlennel ért véget a Slovan-Spartak találkozó, így a nagyszombatiak megőrizték negyedik helyüket a tabellán. Az Európa-liga-selejtezőt érő osztályozóban a Spartak Trnava az alsóház első helyén végző Trenčínt, míg a Ružomberok a Michalovce csapatát fogadja.

Az alsóházban a Zlaté Moravce Mészáros András góljával győzte le a Sereď csapatát, de ennek a találkozónak már nem volt igazi tétje. Nem úgy a másik két mérkőzésnek.

A sereghajtó Nitrának győznie kellett ahhoz, hogy elkerüljön az utolsó helyről, miközben bíznia kellett abban is, hogy a Senica pontot rabol a Pohronie együttesétől. A Senicán rendezett Trenčín-Nitra találkozó első félideje nem sok izgalmat hozott, a második játékrész viszont annál többet. A nyitraiak tíz perc alatt háromszor is betaláltak Faško, Ristovski és Podhorin révén, ezzel megszerezték a szükséges győzelmet. Csakhogy a Radványi Miklós által irányított Pohronie Abrahám találatával legyőzte a Senica együttesét, így a nyitraiak kezében maradt a feketepéter.

A Nitra így kénytelen osztályozót játszani a bennmaradásért a második liga első helyén végző Dubnicával.



Eredmények:

Felsőház

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:1 (0:0)

Gólszerző: 81. Ramirez

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 0:0

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 5:0 (2:0)

Gólszerzők: 12. Iľko, 29. Paur, 53. Sluka, 64. Bernát, 74. Ďuriš



Alsóház

FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)

Gólszerző: 43. Abrahám

AS Trenčín – FC Nitra 0:3 (0:0)

Gólszerzők: 68. Faško, 74. Ristovski, 78. Podhorin

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠKF Iclinic Sereď 1:0 (1:0)

Gólszerző: 43. Abrahám



A bajnokság végeredménye:

BL-selejtező: Slovan Bratislava

EL-selejtező: MŠK Žilina, FC DAC 1904

EL-seleljtező-osztályozó: FC Spartak Trnava, MFK Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, AS Trenčín

Osztályozó: FC Nitra



