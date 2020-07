DAC-Žilina - Storck: "Három nap után újra fel tudtunk pörögni"

Bernd Storck (DAC): „Tisztelet illeti a Žilinát, amiért az első perctől kezdve játszani akarta a futballt. Az egyik legjobb csapat a ligában. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Gratulálok a fiúknak, hogy három nap után újra fel tudtak pörögni, és aktívak voltak. Több helyzetünk is volt, főleg a második félidőben, amikor többször is betalálhattunk volna. Sok tehetséges fiatal játszik a csapatban, az én feladatom, hogy összekovácsoljam őket. Meggyőződésem, hogy jó irányban haladunk, de szükségünk van még tapasztalt játékosokra is, akikre felnézhetnek a fiatalok. Hazai pályán jó lezárása volt ez a szezonnak, a szurkolóink igazán megérdemlik az ünneplést, mert nehéz időszakon vannak túl, mivel jó ideig nem járhattak meccsre.”

Pavol Staňo (Žilina): „Szerettük volna kellemetlenné tenni a hazaiak dolgát, de nem voltunk elég hatékonyak. Könnyen elveszítettük a labdákat, a pressingünk nem volt megfelelő. A két csapat között kiütközött a minőségbeli különbség. Sokat kell még tanulnunk. Az ellenfelünk jobb volt. Nézőszórakoztató játékot játszottak.”



(dac1904.sk)