Fortuna Liga, rájátszás, 4. forduló: Győzött a DAC, az utolsó fordulóban dől el az ezüstérem sorsa

A sérülésekkel megtűzdelt DAC úgy állt ki a Žilina ellen, hogy kispadján csupán három mezőnyjátékos ült, míg a kezdőben olyan fiatalok (Njie, Malý) kaptak helyet, akik ezt megelőzően nem sok játékpercet gyűjtöttek a bajnokságban. Ehhez képest jobbára a hazaiak domináltak, a találkozó első helyzete is előttük adódott, Kalmár viszont éles szögből nem találta el a kaput. Negyed óra után a zsolnaiak is veszélyeztettek, de Ďuriš egy ígéretes akció során szintén pontatlanul célzott. Az első 45 percben sok volt az üresjárat, többnyire a középpályán folyt a játék, a fent említett szituációkon kívül pedig komolyabb helyzetet nem láthatott a MOL Aréna közönsége.

A második játékrész óriási DAC-helyzettel indult: egy szabadrúgást követően a csereként beálló Sharani fejese a kapufát találta el. Nem sokkal később viszont már megtört a jég: Divković tört be jobbról a tizenhatoson belülre, majd pontosan középre tette a labdát Sharaninak, aki fordult egyet vele és ballal a kapuba helyezett. A bekapott gólt követően felélénkült a vendégek játéka, de Bernát ígéretes helyzetben nem találta el a kaput. A 77. percben büntetőhöz jutottak a hazaiak, miután Schäfert buktatták a tizenhatoson belül. A labdát Kalmár tette le a büntetőpontra, majd higgadtan elküldte Petrášt a másik irányba. A DAC magabiztosan őrizte kétgólos előnyét, de a zsolnaiaknak így is majdnem sikerült szépíteniük a hajrában, miután Bernát szemtől szembe került Jedličkával, de a sárga-kékek hálóőre bravúrral hárította a közeli lövését. A hazaiak könnyen háromgólosra növelhették volna előnyüket az utolsó percekben, de Balić a kapu mellé bombázott, míg Schäfer rövid sarokba tartó lövését Petráš védte.

A DAC sorozatban 12. mérkőzésén maradt veretlen a zsolnaiakkal szemben, győzelmével pedig egy pontra megközelítette őket a tabellán. A második hely sorsa tehát az utolsó fordulóban dől el, ehhez viszont nem elég az, hogy a DAC elhozza a három pontot Rózsahegyről, a Žilinának is botlania kell a Michalovce ellen.

Ami a felsőház többi mérkőzését illeti: a már bajnok Slovan magabiztos játékkal 4:0-ra győzte le a Michalovce együttesét, míg a Spartak Trnava Tzandaris és Tesija góljával fektette két vállra a rózsahegyieket – a nagyszombatiaknak még az is belefért, hogy az első félidőben kihagyjanak egy büntetőt.

Nem kis izgalmakat hoztak az alsóház összecsapásai: a Radványi Miklós vezette Pohronie, amely a forduló előtt még az utolsó helyen állt, elhozta a három pontot Nyitráról. A hazaiak még az első félidőben emberhátrányba kerültek, miután Vrábel alig több mint húsz perc alatt két sárgát is begyűjtött. A Pohronie kihasználta az emberelőnyt, Pavlík és Fadera találatával gyorsan kétgólos előnybe került a második félidőben. A hajrában még a vendégektől kiállították a gólszerző Faderát, de ez már nem osztott, nem szorzott – a Pohronie elkerült az utolsó helyről, a végső forduló előtt pedig saját kezében van a sorsa.

A Senica – Zlaté Moravce találkozó nem hozott gólt, a Trenčín-Sereď összecsapás viszont ötöt is. A hazaiak Kadák góljával szereztek vezetést a 11. percben, de Špehar és Vuk még az első félidőben megfordította az állást. Viszont nem sokáig örülhettek a szerediek, ugyanis Čataković rövid időn belül egyenlített. A második játékrészben aztán Corryn is betalált, ezzel pedig a Trenčín sorozatban negyedik bajnokiját is megnyerte.



Eredmények:

Felsőház

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 28. Tzandaris, 87. Tesija

FC DAC 1904 – MŠK Žilina 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 58. Sharani, 78. Kalmár (11-esből)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)

Gólszerzők: 40. Nono, 43. Konstantinidis (öngól), 48., 61. Ratão



Alsóház

FC Nitra – FK Pohronie 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 52. Pavlík, 64. Fadera

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

AS Trenčín – ŠKF Iclinic Sereď 3:2 (2:2)

GólszerzőK: 11. Kadák, 38. Čataković, 73. Corryn – 28. Špehar, 37. Vuk



A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)