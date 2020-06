DAC-Slovan: Minden, amit tudni kell a jegyvásárlásról

Jövő szerdán, 2020. július 1-jén a DAC Slovant fogadja a MOL Arénában. A rangadót eredetileg június 28-án, vasárnap rendezték volna, ám a két klub megegyezését és a Ligás Klubok Uniójának beleegyezését követően változott az időpont.

Pont július 1-től engedélyezik Szlovákiában a több mint 1000 fős sporteseményeket, méghozzá az átlós ülésrend betartása mellett, legfeljebb a stadion befogadóképességének 50%-ig.

A MOL Aréna 12 700 férőhelyes, így a Slovan elleni rangadóra 6350 szurkoló látogathat ki.

A 6350 belépőjegy a következő módon kerül felosztásra:

- szezonbérlettel rendelkező szurkolók

- egyszeri belépőjeggyel rendelkező szurkolók

- vendégszurkolók



SZEZONBÉRLETES SZURKOLÓK

A meccs időpontja módosításának köszönhetően a mérkőzésen a 2019/2020-as teljes és félszezonos bérlettulajdonosok is részt vehetnek. Azonban fokozott figyelmet kérnek a szurkolóktól, mivel az érvényben lévő korlátozások és egészségbiztonsági előírások (pl. átlós ülésrend) betartása miatt nem biztosítják automatikusan a bérleten szereplő ülőhelyet. A helyfoglalást a megvásárolt tribünön belül biztosítják, érkezési sorrendben, pl. a C lelátóra szóló bérlettel csak a C lelátóra, a B tribünössel csak a B tribünre lehet belépni.



EGYSZERI BELÉPŐK

A belépőjegyek értékesítése június 27-én, szombaton 9:00-tól indul, és kizárólag csak a MOL Aréna jegypénztáraiban fog zajlani. Az első két nap a bérlettel nem rendelkező klubkártya tulajdonosoknak lesz fenntartva, hétfőtől pedig már a klubkártyával nem rendelkezők is vásárolhatnak belépőjegyet.

Egy klubkártyára továbbra is csak egy jegyet lehet vásárolni. A nem klubkártyás értékesítés során egy személy legfeljebb két belépőjegyet vásárolhat.

Az árusítás egészen a mérkőzés kezdetéig nonstop folytatódik, illetve a készlet erejéig tart.

Az eladott szezonbérletek és az 50%-os korlátozást figyelembe véve összesen hat szektorba (AL, AD, D4, D3, D2 és BC) történik jegyeladás.



ÉRTÉKESÍTÉS A JEGYPÉNZTÁRAKBAN

A DAC-Slovan bajnoki mérkőzésre 2020. június 27., szombat 9:00 órától a MOL Aréna jegypénztáraiban lehet majd belépőjegyet vásárolni.

A jegypénztárak nyitva tartása:

Szombat 2020.06.27. – vasárnap 2020.06.28.

09:00-15:00 – a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára (kizárólag a DAC CLUBCARD tulajdonosai)

Hétfő 2020.06.29. – kedd 2020.06.30.

14:00-19:04 – a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára (a szabad árusítás kezdete)

Szerda 2020.07.01. (DAC-Slovan - meccsnap!)

17:00-tól: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára

A jegypénztárakban készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges (30 euró felett).

ÁRJEGYZÉK: www.dac1904.sk/hu/zobraz.asp?id=hazai-jegyvasarlas



BELÉPŐJEGYEK A DAC-ŽILINA BAJNOKI MÉRKŐZÉSRE

Jövő szombaton, 2020. július 4-én 18:00 órától a DAC a Žilina együttesét fogadja a Fortuna Liga felsőházi rájátszásának 4. fordulójában. A belépőjegyek árusítása hasonló módon fog zajlani, mint a DAC-Slovan rangadóra.

A szerdai, Slovan elleni bajnokira kilátogató, DAC CLUBCARD-dal rendelkező szurkolóknak nyílik elsőként lehetőségük belépőjegyet váltani a DAC-Žilina találkozóra. Szerdán a lefújás után ugyanis nyitva marad a 2-es számú jegypénztár, ahol már megvásárolhatók a jegyek a soron következő hazai mérkőzésre.



A jegypénztárak nyitva tartása:

Szerda 2020.07.01.

A DAC-Slovan mérkőzés után: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára (kizárólag a DAC CLUBCARD tulajdonosai)

Csütörtök 2020.07.02.

14:00-19:04 – a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára (kizárólag a DAC CLUBCARD tulajdonosai)

Péntek 2020.07.03.

14:00-19:04 – a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára (a szabad árusítás kezdete)

Szombat 2020.07.04. (DAC-Zsolna - meccsnap!)

15:00-tól: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára



A DAC STORE NYITVA TARTÁSA A 27. HÉTBEN:

Szerda 2020.07.01.: 17:00-22:00

Csütörtök 2020.07.02.: 10:00-18:00

Péntek 2020.07.03.: 10:00-18:00

Szombat 2020.07.04.: 15:00-20:30



(dac1904.sk)