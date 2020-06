Fortuna Liga, rájátszás, 2. forduló: Nagyszombatban győzött a DAC – jöhet az Európa-liga!

Amellett, hogy a Slovan megszerezte tizedik bajnoki címét, a Fortuna Liga rájátszásának második fordulóját követően az is biztossá vált, hogy a DAC sorozatban harmadszor is kvalifikálta magát az Európa-liga selejtezőjébe.

A dunaszerdahelyi sárga-kékek a sérült Beskorovainyi-Šimić páros nélkül, de a felépülő Balićcsal léptek pályára a Spartak Trnava otthonában. Az első félidő nyíltsisakos játékot és helyzeteket hozott mindkét oldalon. A nagyszombatiak már a második percben veszélyeztettek Yao révén, de Jedlička jó ütemben jött ki a kapujából. Nem sokkal később Sobczyk éles szögből leadott lövését kellett védenie a DAC hálóőrének. A sárga-kékek első komolyabb helyzetére majdnem húsz percet kellett várni, de akkor rövid időn belül kétszer is veszélyeztettek. Előbb Divković kipattanó lövését küldte az égbe Kalmár, majd újfent Divković lőtt a kapu mellé. Öt perccel később Ramirez előtt adódott óriási lehetőség: a hazaiak a saját tizenhatosuk előtt adták el a labdát, Balić lecsapott rá és indította a teljesen üresen érkező Ramirezt. Sikerült neki Rusov mellett is elhúznia a labdát, de már annyira kisodródott, hogy képtelen volt lőni, ezért csak az üres kapu elé tette vissza a játékszert, a gólvonalon álló védő viszont felszabadított. A hazaiak is veszélyesen futballoztak, a túloldalon Jedličkának kellett fognia Gamboš lövését. A félidő vége előtt még Rusov hárította Divković lövését, valamint Ramirez próbálkozását blokkolták.

A második játékrész Balić életerős lövésével kezdődött, majd a túloldalon a hazaiak betaláltak ugyan, de tették mindezt lesből. A nagyszombatiak fokozatosan elkészültek erejükkel, egyre ritkábban jutottak el az ellenfél kapujához. A DAC higgadtan, türelmesen járatta a labdát, és bizony el is jutott a Spartak kapujához nem is egyszer. Divković és Blackman próbálkozását még Rusov, illetve a felső léc védte, de Ramirez lövésénél már mindenki tehetetlen volt. Kalmár verekedte be magát a tizenhatoson belülre, majd Ramirezhez továbbított, aki előbb becsapott egy védőt, majd lőtt. A labda megpattant az egyik Spartak-játékosban, így az elvetődő Rusov felett a kapuba hullott. Nem telt el sok idő, a DAC növelte előnyét: Divković vezette be a labdát a tizenhatoson belülre, és már úgy tűnt, hogy elmulasztja a pillanatot, amikor visszapasszolhat az üresen érkező Balićnak, de végül mégis sikerült neki. A horvát középpályás lövése megpattant az egyik Spartak-védő lábában, a labda pedig Rusov mellett a kapuba csorgott. A végén még Kalmár előtt adódott lehetőség, de több gól már nem született, így a DAC elhozta a három pontot Nagyszombatból.

Három fordulóval a bajnokság vége előtt biztossá vált, hogy a DAC legrosszabb esetben is a harmadik, biztos Európa-liga-selejtezőt érő helyen végez, de a második helyezett Žilinától is csak négy pontra van lemaradva, így az ezüstérem megszerzése sem lehetetlen feladat a Storck-legénység számára.

Tizedik bajnoki címét szerezte meg a Slovan Bratislava, miután 3:2-re legyőzte közvetlen üldözőjét, az MŠK Žilinát. A pozsonyiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést, miután Holman szabadrúgásból érkező beadását Bajrić továbbította a kapuba. Ožbolt még az első félidőben növelte a pozsonyiak előnyét, ezzel eldőlni látszott a mérkőzés, illetve a bajnokság végkimenetele. A játékrész lefújása előtt azonban a hazaiak Bernát találatával visszajöttek a játékba.

A második játékrészben a zsolnaiak mindent megtettek az egyenlítésért, mégis a pozsonyiak szereztek újabb gólt Moha révén. A hazaiak erejéből már csak a szépítésre futotta a hajrában, ezzel a Slovan 3:2-re győzött, és három fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította bajnoki elsőségét.

Pontosztozkodás volt Nagymihályban, ahol a Ružomberok Almási góljával szerzete meg a vezetést a második félidőben, de alig negyed órával később Konstantinidis egyenlíteni tudott.

Az alsóházban a trencséniek már a második félidő elején 3:0-ra vezettek Aranyosmaróton, de a hazaiak Ďubek és Kovaľ góljával izgalmassá tették a mérkőzés végét. Több gól viszont már nem született, így a Trenčín értékes három ponttal gazdagodott.

Forrtak az indulatok Nyitrán, ahol a kiesés elől menekülő hazaiak a Senica együttesét fogadták. A Nitra egy vitatott góllal szerezte meg a vezetést: az 59. percben létszámfölényben vezettek támadást, Samuel Šefčík pedig lövés mellett döntött. A labda átszállt a kapus felett, a felső lécről lepattant a bal kapufára, onnan pedig kifelé a mezőnybe. A partjelző viszont a kapuban látta a labdát, így a senicaiak hiába tiltakoztak, a játékvezető megadta a találatot. A hazaiak győzelmét Ristovski biztosította be a hajrában.

Kis híján meglepte a Sereď csapatát a Pohronie, Radványi Miklós védencei ugyanis negyed óra elteltével már 2:0-ra vezettek Szereden. A hazaiak aztán a második félidőben összekapták magukat: előbb Pankarićan szépített, majd a hajrában Mečiarnak sikerült egyenlítenie.



Eredmények:

Felsőház

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:2)

Gólszerzők: 45+1. Myslovič, 90+1. Kurminowski – 5. Bajrić, 32. Ožbolt, 54. Moha

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 71. Konstantinidis – 57. Almási

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 66. Ramírez, 74. A. Balić



Alsóház

FC Nitra – FK Senica 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 59. Šefčík, 83. Ristovski

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín 2:3 (0:2)

Gólszerzők: 60. Ďubek, 77. Kovaľ – 33., 36. Kadák, 56. Bukari

ŠKF Sereď – FK Pohronie 2:2 (0:2)

Gólszerzők: 59. Pankarićan, 82. Mečiar – 11. Weir, 15. Pavlík



A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)