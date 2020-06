Világi Oszkár: "Keressük annak lehetőségét, hogy a szurkolók már a DAC–Slovan derbire is kilátogathassanak"

A lelátókon a stadion befogadóképességének legfeljebb az 50 százalékának megfelelő számú néző foglalhat helyet. Továbbra is érvényes, hogy a kluboknak be kell biztosítaniuk a látogatók ellenőrzött be- és kiléptetését.

Június végéig érvényben marad az eseményekre legfeljebb 500 ember jelenlétét szabályozó rendelet, így ez a változás a DAC-ot csak a Zsolna elleni hazai szezonzáró (2020.4.7.) és remények szerinti Slovnaft Cup döntője alkalmával (2020.7.8., szerda) érinti.

A mai döntéssel kapcsolatos klubreakciók:

Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa:

„Ez egy jó hír, mert megnyithatjuk a stadionok kapuit. A MOL Aréna befogadóképessége 12 700 fő, nagyjából 6000 ember jöhet ki a mérkőzésekre. Körülbelül 5000 szezonbérletessel rendelkezünk, ezért ez számukra is egy kedvező újság. Másrészt azonban jövő vasárnap a Slovannal mérkőzünk, de ez a rangadó még nem esik bele az említett időszakba, amit sajnálunk. A DAC-Slovan ugyanis egy olyan összecsapás, amely érdekli és vonzza is az embereket. Keressük annak lehetőségét, hogy a szurkolók már erre a derbire is kilátogathassanak. A legjobb az lenne, ha az enyhítések például már június 25-től érvénybe lépnének. Az emberek focit akarnak nézni, ezért tárgyalni fogunk az enyhítések időpontjának az átértékeléséről. Szlovákiában nincs járványhelyzet és ha a színházak vagy a fürdők nyitva vannak, miért ne lehetnének a stadionok is? Kisebb bennük a kockázat mértéke, mint az említett helyeken. Az egyik szemem tehát sír, a másik nevet. Igyekezni fogunk meggyőzni a döntéshozókat, legyenek tekintettel arra, hogy azok az emberek, akik futballmérkőzésre járnak, ugyanazok, akik az olyan helyeken vásárolnak, ahol már szinte semmilyen megszorítás sincs. Nem értem, miért kellene a futballnézőt büntetni. Három hónapig nem nézhettünk labdarúgást és a mostani szezon befejeztével további egy, másfél hónapnyi meccsmentes időszak jön. A biztonság szempontjából nem számít sokat az a pár nap, hogy szombattól, vagy csak szerdától lépnek érvénybe az enyhítések. Az embereknek azonban sokat jelentene, mert így egy fordulóval többet láthatnának élőben. Bízom benne, hogy megtaláljuk azt a kompromisszumot, ami azt lehetővé teszi.”

Kalmár Zsolt csapatkapitány:

„Nagyon örülök a döntésnek, teli lelátók előtt ugyanis mindig jobban megy nekünk a foci, mint néhány száz ember előtt. Talán hamarosan teljesen eltörlik a megszorításokat, mint Magyarországon a mostani hétvége előtt. Az a 6300 szurkoló is nagy erőt adhat nekünk, mert ők ténylegesen komoly támaszaink. Remélhetőleg az emberek kihasználják a lehetőséget, hogy kilátogathatnak a mérkőzésekre és a legnagyobb megengedett befogadóképességig megtöltik a stadiont.”

Dominik Kružliak, a DAC védője:

„Ez egy remek hír számunkra. Hiányoznak a nézők stadionokból, nélkülük nem az igazi. Hiányzik az igazi szenvedély a játékból. Bárcsak mihamarabb eljönne a megszorítások vége.”

Vida Máté, a DAC középpályása:

„Nagyon bízom benne, hogy a Nagyszombat elleni hétvégi idegenbeli mérkőzésen és a rózsahegyi kupavisszavágón olyan pozitív eredményeket érünk el, amelyeknek köszönhetően folyamatosan hatezer felett lesz a hazai nézőszámunk. Meggyőződésem, hogy mindenkinek hiányzik a futball és hogy minden egyes találkozón számíthatunk a szurkolóinkra. Ez egy jó döntés, Világi Oszkár klubtulajdonosnak és a többieknek minden bizonnyal keményen kellett küzdeniük, míg ezt elérték.”

(dac1904.sk)