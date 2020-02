Fortuna Liga, 20. forduló: Hadilábon áll a góllövéssel a DAC, újabb meglepetés a Senicától

A mérkőzés első tíz percében nem sokat mutattak a csapatok, az első nagyobb helyzetre a 15. percig kellett várni: Divković remekül ugratta ki Ramirezt, aki egyedül törhetett kapura, a kifutó Macík mellett sikerült is lőnie, de a labda mellé ment. Ezt követően rögtön a túloldalon Twardzik eresztett meg egy életerős bombát jó 25 méterről, de a labda a felső lécről vágódott vissza a mezőnybe. A továbbiakban főként a középmezőnyben folyt a játék, de a félidő vége előtt még akadt két nagyobb helyzet a hazaiak előtt: előbb Zsigmund lövését hárította Száraz, majd Almási fejese ment nem sokkal fölé.

A második játékrész első negyedórája is álmosítóra sikeredett, a 60. perc környékén azonban már volt egy kis izgalom: Kostadinov próbálkozását Beskorovainyi belépve mentette a kapu elől. A DAC próbálta átvenni a kezdeményezést, de játékában nem sok elképzelés volt, támadásai pedig nem jelentettek veszélyt az ellenfél kapujára. A sárga-kékek legnagyobb helyzete a 73. percben adódott, bár az is inkább a rózsahegyiek nevéhez fűződik: Balić labdája után Kalmár elől mentett Čurma, de olyan szerencsétlenül, hogy a labda a saját kapuja felé tartott. A kint álló Macík mellett elment a laszti, de a kapufa végül mentett. A találkozón a hazaiaknak sem akart összejönni semmi, ezt jól illusztrálja a 86. percben vezetett támadásuk: először Takáč cipelte túl sokáig a labdát ahelyett, hogy lőtt volna, majd Gerec mögé passzolt, az ő lövése levágódott, és még Bobček is lövőhelyzetbe került ugyanezen támadás során, de ő meg eltörte a labdát. Egy perccel a rendes játékidő vége előtt tíz emberre fogyatkoztak a sárga-kékek: labdavesztéssel ért véget egy DAC-támadás, a korábban már egy sárgát begyűjtő Schäfer András pedig beleszállt az egyik rózsahegyi játékosba, így második sárga lapot követően jött az automatikus kiállítás. Az utolsó percekre próbálta kihasználni mezőnyfölényét a Ružomberok, ehhez képest a DAC került helyzetbe: Macík kirúgása elakadt Čmelíkben, aki megpróbált lecsapni a labdára, de a kapusnak sikerült időben felszabadítania. A végén még Takáč kisodródva az oldalhálót találta el, de az eredmény már nem változott.

A sárga-kékek ugyan második tavaszi bajnokijukon sem kaptak gólt, ami nem fest rosszul, viszont egyet sem tudtak rúgni, amire nem feltétlenül lehetnek büszkék. A játék képe ezúttal sem volt túl meggyőző, kérdés, hogy ez mire lesz elég jövő héten Zsolnán.

Ami a többi meccset illeti: a Žilina szenvedve, de Kurminowski 75. percben szerzett góljával elhozta a három pontot a sereghajtó Pohronie otthonából, a Slovan magabiztosan 2:0-ra verte az egy hete gálázó Trenčínt (a pozsonyiak így már 12 pontra távolodtak a harmadik DAC-tól), a Sereď pedig egygólos hátrányból fordítva tudott győzni Aranyosmaróton. A Michalovce a Nitrát 1:0-ra legyőzve feledtette a múlt heti kisiklást – a találkozón Smolák játékvezető a hazaiaktól Savvidist, a vendégektől pedig Farkašt küldte idő előtt zuhanyozni.

Egy mérkőzést rendeztek vasárnap, ezen az újfent szerény cserepaddal felálló Senica 2:0-ra verte azt a Spartak Trnavát, amely egy hete szoros meccsen játszott gól nélküli döntetlent a listavezető Slovannal.



Eredmények:

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:0

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 25. De Marco, 73. Ratão

FK Pohronie – MŠK Žilina 0:1 (0:0)

Gólszerző: 75. Kurminowski

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠKF Iclinic Sereď 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 28. Richtárech – 43. Hučko, 68. Potoma, 71. Pankarićan

MFK Zemplín Michalovce – FC Nitra 1:0 (1:0)

Gólszerző: 20. Kvocera

FK Senica – FC Spartak Trnava 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 36. Eneji, 45+1. Akinyoola



A bajnokság állása:

(tt)