Hélder Cristovao: "Most már olyan volt a játékunk képe, amilyet mutatni szeretnénk"

Hélder Cristovao (DAC): „Ezúttal sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, de előre tudtuk, hogy hosszú folyamat lesz, amíg olyan játékkal rukkolunk elő, amilyennel szeretnénk. A kezdetektől tisztában voltunk vele, hogy sok meccs kell a formába kerüléshez. Bízunk ezekben a játékosokban és abban is, hogy sikerül belőlük még többet kihoznom. Tegnap egy erős, az Európa-ligában is szereplő ellenfél ellen egy teljesen más arcunkat mutattunk, mint az eddigiekben. Most már olyan volt a játékunk képe, amilyet mutatni szeretnénk a szurkolóinknak. A meccsnek sok olyan részlete volt, amikkel majd a bajnoki összecsapásokon is találkozunk majd. A Maribor mélyen védekezett, de szerintem a játékosaim megértették az instrukciókat. Elkövettünk néhány hibát, viszont már jóval kevesebbet, mint a múltbéli találkozókon. Jól járattuk a labdát, sikerült megtartanunk azt a középpályán a támadásvezetések során és a védelemben is egységesebbek voltunk. Csak idő kérdése, hogy tovább fejlődjünk, de bízom abban, hogy az elkövetkező fél évben jó futballt láthatunk majd a csapattól.”

Marko Milanič (Maribor): „Elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Úgy gondolom, hogy a csapatok egy jó és pörgős meccset játszottak. Minőségi volt az ellenfél, mi pedig kreatívak. Szerintem a gárda egyetlen gyenge pontja az ellenfél harmadában való játékunk volt. Nem tudtunk pontos, gólhelyzetekhez vezető passzokat adni, sem pedig pontosan kapura lőni. A támadásépítés, a játékunk ellenőrzése és a védekező fázis rendben volt. Az ellenfél csak a második félidő első tíz percében volt jobb nálunk.”



fcdac.sk