Szerződést hosszabított a DAC-cal Marko Divković

Marko Divković 2017 októberében a DAC-cal írta alá pályafutása első professzionális szerződését, amely 2021 nyaráig volt érvényes. Most ennek a kontraktusnak a meghosszabbításában egyezett meg a klubbal, így az további három évig, 2024 júniusáig érvényes.

„Nagyon boldog vagyok, hogy új szerződést köthettem a DAC-cal. Ez egy nagyon jó klub, kiváló fiatal játékosokkal és Dunaszerdahely remek hely a további fejlődésemhez. Ugyancsak a DAC-é Szlovákia legjobb akadémiája és szurkolótábora, akik nemcsak a hazai mérkőzéseken teremtenek fantasztikus hangulatot, hanem idegenben is. Bízom benne, hogy a csapattársakkal örömet tudunk okozni nekik a szezon végén és közösen ünnepelhetjük meg a kupagyőzelmet”

– nyilatkozta a DAC1904-nek Marko Divković.

A húszéves támadó a múltban szülővárosa, Vinkovce Polet nevű klubjában, majd később az NK Otok együttesében futballozott. Tizenkét éves korától a londoni Arsenal görögországi akadémiáján nevelkedett. 2017 elején érkezett Dunaszerdahelyre, majd az idősebb ifjúsági csapatban eltöltött fél év után a felnőttekhez került.

A Fortuna Ligában eddig 68 alkalommal lépett pályára, 10 gólt lőtt. Továbbra is érvényes, hogy amelyik bajnoki összecsapáson Marko betalált, azt a DAC meg is nyerte. Egy gólt az Európa-ligában is szerzett, ahol eddig hat mérkőzést abszolvált, a Slovnaft Cup-ban pedig 13/3 a mérlege.

„A fiatal kora ellenére Divko a keret egyik legrégebben Dunaszerdahelyen futballozó tagja. Kemény munkával és elhivatottsággal beküzdötte magát a csapatba és megvan benne a potenciál, hogy az együttes kulcsfigurájává váljon. Az U19-es korosztályból Marco Rossi vitte fel a felnőttek közé, azóta pedig folyamatosan javul a teljesítménye. Boldogok vagyunk, amiért Marko a DAC-cal köti össze a jövőjét”

– jelentette ki Jan Van Daele sportigazgató.

DAC1904