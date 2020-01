A kölcsönjáték után 3 és fél éves szerződést kötött a DAC Andrej Fábryval!

Andrej Fábry végleg a DAC labdarúgója lett. A kreatív, ballábas játékos tavaly nyáron egyéves vendégjátékra érkezett a Jablonec együttesétől a Csallóközbe, emellett a DAC átigazolási opciót is szerzett a labdarúgóra. Ezt most érvényesítette is a klub és nemcsak a cseh élvonalbeli gárdával sikerült egyezségre jutnia, hanem magával a játékossal is, így a vendégjáték átigazolássá válik. A Topolčany-ból származó Fábry 2023 nyaráig szóló szerződést kötött a klubbal.

„Rögtön a Dunaszerdahelyre való érkezésem után megtetszett itt, a DAC rendelkezik a legjobb háttérrel Szlovákiában és a szurkolói is fantasztikusak. Ezért nem mérlegeltem és rögtön rábólintottam, amint a DAC szerződést ajánlott. Remekül érzem itt magam, a srácok és a klub dolgozói is szuperek, így boldog vagyok, és ez a legfontosabb. Keményen dolgozom magamon, hogy segítsek a csapatnak és hogy jó teljesítményt nyújtsak. Ebben a szezonban még szeretnénk megküzdeni a bajnoki címért, még ha ez nehéz is lesz, de semmi sem lehetetlen. Főként azonban a szlovák kupát szeretnénk elhódítani”

– mondta Andrej Fábry a DAC-cal való szerződése aláírását követően.

Az egykori utánpótlás-válogatott futballista a múltban az OFK Veľké Ripňany és a TJ Slovan Zbehy mezét is viselte, leginkább azonban az FC Nitránál (2008-2018) hívta fel magára a figyelmet. Tavaly Jablonecbe igazolt, ahonnan augusztusban érkezett hozzánk vendégjátékra.

Az ősz során 15 bajnokin viselte a DAC mezét, három gólt lőtt. A Slovnaft Cup sorozatában további négy rajtot gyűjtött.

„A téli szünetben jobb feltételekkel érvényesíthettük az opciót, így ennek megfelelően döntöttünk. Andrej jól érzi magát Dunaszerdahelyen, klubunkat a megfelelő helynek tartja a további fejlődése érdekében. Egyre fontosabb játékosa lehet a csapatunknak, mi pedig ehhez minden segítséget megadunk” – állapította meg a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



(dac1904.sk)