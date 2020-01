Hélder Cristovao: "A labdarúgók kezdik megérteni, hogy segíteni jöttem ide, nem pedig őket megváltoztatni"

Hélder Cristovao (DAC): „Ezen a találkozón már jobb teljesítményt nyújtottunk, a játékosok egyre jobban értik, mit is akarunk tőlük. A csapat kiegyensúlyozottan futballozott és taktikai részről is látható volt, hogy megértették az új dolgokat. Nem volt sok helyzetünk, csak egy gólt lőttünk. Az együttes ennél többre is képes. Tegnap egy szolid teljesítményt nyújtó gárdát láttunk, jó ötletekkel, de tovább kell dolgoznunk. Hosszú az utunk, de van még idő az első bajnoki összecsapásig. Jó volt az ellenfél, ennek ellenére megérdemeltük volna a rendes játékidőben aratott győzelmet. Viszont a srácok magabiztosak voltak, nagyon jól rúgták a tizenegyeseket. Erre az eredményre kell építenünk, amelyet én győzelemnek tartok. Jó végre egy kis pihenőt adni a futballistáknak és örülök, hogy mindenki bízik bennünk, a projektünkben és az ötleteinkben. Javul a kommunikáció, a labdarúgók kezdik megérteni, hogy segíteni jöttem ide, nem pedig őket megváltoztatni. Vannak kisebbfajta változások, de szerintem jó irányba haladunk.”

Luboš Kozel (Ostrava): „Természetesen jobban örültem volna akár egy tizenegyespárbajban aratott győzelemnek is, de úgy gondolom, a péntekinél jobb teljesítményt nyújtottunk – legalább is védekezésben mindenképpen. Az ellenfél többé-kevésbé csak egy helyzetet tudott a mezőnyjátékból kialakítani, egy gyors ellentámadás után. Mondhatjuk, hogy elkerülhető gólt kaptunk. Örülök annak, hogy legalább sikerült kiegyenlítenünk. Jobban nézett ki a játékunk, ami a szervezettséget és a támadásépítést illeti, de a meccsek a tizenhatosban dőlnek el, ahol egyelőre nem vagyunk túl erősek. A szélsőként szereplő futballistákban nincs meg a csatárösztön. Ez főleg az első félidőben hiányzott, hiszen az első húsz percben kialakítottunk három-négy olyan szituációt, amelyből be kellett volna találnunk. Ez folyamatosan hiányzik a játékunkból, így dolgoznunk kell ezen.”



fcdac.sk