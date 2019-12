DAC: Kalmár lőtte a hónap legszebb gólját novemberben (videó)

Kalmár Zsolt is feliratkozott a Hónap gólja ankéton győztes DAC-játékosok listájára. A magyar válogatott játékos a 15. fordulóban rendezett DAC-Trenčín (3:1) mérkőzés 53. percében ollózta a hálóba a labdát, amivel győztes gólt jegyzett aznap is és most az LKÚ szavazásán is. Kalmárnak – és persze a DAC szurkolóinak – köszönhetően tehát egy hónap kihagyás után visszatért Dunaszerdahelyre a trófea.

A 2019-es november legszebb góljáért tartott szavazás végeredménye:

1. Kalmár Zsolt (DAC) 52,1 %

2. Kubilay Yilmaz (Trnava) 36,8 %

3. Milan Ristovski (Nitra) 4,8 %

4. Martin Šulek (Trenčín) 3,7 %

5. Pedrito Martinez (Michalovce) 2,6%

A bajnokságot irányító LKÚ a 2013/14-es idény során hívta újra életre az ankétot, azóta a DAC tizenegy játékosa nyerte el a díjat – Vida Kristophernek és Eric Davisnek ez két alkalommal is sikerült.

A Hónap gólja ankéton győztes DAC-játékosok (a 2013/14-es idény óta):

2014 április: Roman Gergel

2014 május: Szabó Otto

2015 augusztus: Szarka Ákos

2015 október: Jakub Brašeň

2016 július: Vida Kristopher

2017 március: Marin Ljubičić

2017 szeptember: Eric Davis

2018 április: Christián Herc

2018 augusztus: Vida Kristopher

2018 október: Ľubomír Šatka

2018 november: Vakoun Issouf Bayo

2019 szeptember: Eric Davis

2019 november: Kalmár Zsolt

VIDEÓ: November legszebb gólja a szurkolók szavazata alapján (0:40-től)

fcdac.sk