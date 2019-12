Fortuna Liga, 18. forduló: Biztos előnyben a Slovan, harmadik helyen telel a DAC

Nem utazott túl jó előjelekkel Pozsonyba Peter Hyballa legénysége: amellett, hogy idén a bajnokságban egyedül a DAC tudta legyőzni a Slovant, a sárga-kékek 2015 óta nem tudták elhozni a három pontot ősi ellenfelük otthonából. A dunaszerdahelyi együttest továbbá sérülések tizedelik: Kalmár Zsolt már hosszabb ideje nem egészséges, a találkozó előtt pedig Ramirez meniszkusz sérülést szenvedett, Hyballa így az újonc Ernest Boatengnek adott lehetőséget a kezdőben.

Aktívabban kezdte a mérkőzést a DAC, de sokáig egyik csapat sem tudott komolyabb helyzetet kialakítani. A 14. percben Abena szabálytalankodott Boatenggel szemben, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a vendégek javára. A labda mögé Davis állt be, de akárcsak a nyitraiak ellen, ezúttal is kihagyta a büntetőt – Šulla kapus a kapufára tolta lövését. Továbbra is a DAC volt veszélyesebb, de Divković nagy helyzetben Šullába lőtte a labdát, Blackman pedig nem sokkal tekert ballal a felső léc fölé. Fél óra után felébredt a Slovan is és lassan átvette a kezdeményezést. Holman szabadrúgásból még a kapufát találta el, de egy perccel később már a hálóban landolt a labda: Moha remekül ment el Oravec mellett, majd balról középre tette a labdát, Rabiu pedig az elvetődő Jedlička mellett az üres kapuba lőtt. Nem hiányzott sok, hogy a Slovan kétgólos előnnyel vonuljon szünetre, de Šporar fejese a kapufáról jött ki.

Nem telt el sok idő a második félidőből, máris kettővel vezetett a Slovan: Holman a tizenhatos torkában jól ugratta ki Šporart, aki Jedlička mellett elhúzta a labdát, majd az üres kapuba passzolt. A DAC igyekezett becsülettel, és bár többet birtokolta a labdát, nem tudta feltörni a hazai védelmet. A túloldalon viszont Jedličkának akadt dolga bőven, előbb lábbal védte Šporar lövését, majd a hajrában háromszor mentett Rataoval szemben.

A Slovan 2:0-ra legyőzte a DAC-ot, így a tabellán tízpontos előnnyel telel az élen. A többi eredmény sem kedvezett a sárga-kékeknek, akik így a harmadik helyről várják a tavaszi szezonkezdetet.

Nagymihályban szenvedett kétgólos vereséget a Spartak Trnava: a hazaiak Martinez goljával az első félidőben szereztek vezetést, majd a hajrában Hovhannisyan bebiztosította a győzelmet. A Michalovce így egyszeriben a tabella 5. helyén találta magát. Rózsahegyen nem láthatott gólt a közönség, 1:1-es döntetlent hozott a Nitra és a Trenčín összecsapása, a hazaiak még egy büntetőt is kihagytak az első félidőben.

Megszerezte szezonbeli első hazai győzelmét az újonc Pohronie, amely a Sereď együttesét fektette két vállra. A garamszentkeresztiek Mészáros András találatával szereztek vezetést a 25. percben, tíz perccel a mérkőzés vége előtt azonban Špehar egyenlíteni tudott. A 88. Percben viszont jött a csereként beálló Badolo és eldöntötte a három pont sorsát.

Egy mérkőzést rendeztek vasárnap, ezen a Žilina győzni tudott Senicán. A vezetést a hazaiak szerzeték meg Bonsu révén, de a vendégek néhány perccel később Ďuriš találatával egyenlítettek. A hajrában Káčer a győzelmet jelentő gólt is megszerezte, így a Žilina a második helyen zárta az őszi szezont.

A bajnokság február 15-én folytatódik a 19. fordulóval.



Eredmények:

MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 29. Martínez García, 80. Hovhannisyan

FK Pohronie – ŠKF Iclinic Sereď 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 25. Mészáros, 88. Badolo – 81. Špehar

FC Nitra – AS Trenčín 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 73. Ristovski – 76. Depetris

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 2:0 (1:0

Gólszerzők: 34. Rabiu, 53. Šporar

FK Senica – MŠK Žilina 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 31. Bonsu – 39. Ďuriš, 89. Káčer



A bajnokság állása:

