DAC - Divković: "Büszke vagyok magamra és az együttesre"

A DAC jelentős fölényét a szombati, Nyitra elleni rangadón Marko Divković gólja koronázta a 63. percben. A húszéves horvát támadó Connor Ronan remek indítása után lőtt laposan a hosszú sarokba. „Nagyon örülök a találatomnak és a csapat reakciójának is, mert ez a hét nagyon nehéz volt számunkra a nagymihályi 5:0-s vereséget követően. Büszke vagyok magamra és az együttesre is. Úgy gondolom, hogy tegnap nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Természetesen tudunk még ennél jobban is futballozni. Keményen kell ezen dolgoznunk és alaposan felkészülnünk a Slovanra” – nyilatkozta a lefújást követően a tegnapi mérkőzés egyetlen gólszerzője, akinek ez volt a jubileumi, tizedik találata a Fortuna Ligában.

Divko elárulta azt is, mi volt szerinte a második félidei jelentős javulás oka. „A Nyitra játékosai nagyon mélyen védekeztek, mindegyikük a pálya középső részén mozgott, így nehéz volt áttörnünk a védelmüket. A félidei szünetben a vezetőedző elmondta, hogy fel kell javulnunk a mozgásban és a mélységi beindulásokban. A második játékrészben ezt be is tartottunk, ennek eredménye lett a teljesen megérdemelt győzelmünk.”



fcdac.sk