Michalovce-DAC – Hyballa: "Az döntött, hogy gyermeteg hibák miatt három gólt is odaajándékoztunk"

Jozef Majoroš (Michalovce): "A korábbi mérkőzések során gondjaink akadtak a helyzetek értékesítésével, ma éppen ellenkezőleg történt, nagyon hatékonyan játszottunk. Az első negyedórában még problémát jelentette a pálya, melynek talaja nem volt épp megfelelő. Az első félidőben jobbak voltunk csapatként, nem adtunk teret az ellenfélnek, a második félidőn pedig már mindenki csak túl akart lenni."

Peter Hyballa: "Gratulálok az ellenfélnek a kiváló eredményhez! Nehéz hetünk van, ugyanis lesérült az egyik kulcsjátékosunk, Kalmár Zsolt, akinek eltört a bokája a válogatott mérkőzésen. Összesen 9 játékosunk volt a válogatottakkal, lényegében mi csak csütörtökön találkoztunk először a héten, és ez is befolyásolta a teljesítményünket. Az első 20 percet taktilailag még jól bírtuk, irányítottuk a mérkőzést és helyzeteink is adódtak, csak nem értékesítettük azokat. A mérkőzést a félidő végén történtek döntötték el, amikor is gyermeteg hibák árán három gólt is odaajándékoztunk az ellenfélnek. A játékosoknak azt hangsúlyoztuk a második félidőben, hogy játsszák le a második játékrészt becsülettel, és legalább azt nyerjék meg.

(TASR)