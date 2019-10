DAC-ViON: "Ami a belőtt gólunk meg nem adásánál történt, úgy gondolom, botrányos"

Peter Hyballa (DAC): "A mérkőzés előtt is tudtuk, hogy az aranyosmarótiak hosszú labdákra játszanak és a legjobbak a levágódó labdák összeszedésében. Jól is kezdtük a mérkőzést, a stratégiánk az volt, hogy a tizenhatoson kívülről fogunk tüzelni, és így születtek a gólok is. Azt terveztük, hogy egy "hamis kilencessel" fogunk játszani, a második félidőben Fábry, majd Kalmár is betöltötte ezt a posztot. Ez a játékrész meglehetősen hektikus volt, az ellenfélnek odaajándékoztunk egy gólt. Összességében sok labdát veszítettünk, és a színvonal sem volt igazán magas. Ugyanakkor tudni kell, hogy a kispadunkon ketten is ültek a 19-esek közül - Davis sérült, Rarmirez beteg, Kalmár pedig még nem kész 90 percre. A helyetteseik, tehát Šimčák, Divkovič és Blackman kiváló meccset játszottak."

Karol Praženica (ViON): "Felkészültünk a mérkőzésre, és tudtuk, hogy a Dunaszerdahely abban jó, hogy a tizenhatosához szögezze az ellenfelét. Ez nagyon kellemetlen, ezért is próbáltunk előrébb játszani, és megakadályozni őket ebben. Az első félidőben jól működött a védelmünk, de nem tudtunk támadásba lendülni. Nem voltunk elég veszélyesek elöl - a második félidőben ezzel szemben pontosabban játszottunk, helyzeteink is voltak. A második félidőért járt volna nekünk az egy pont. Ám egy hatalmas hibát követtünk el hátul és a dunaszerdahelyiek az ilyesmivel élni tudnak. Ami a belőtt gólunk meg nem adásánál történt, úgy gondolom, botrányos. Botrányos, hogy a gólt, amit az egész stadion látott, a főbíró nem vette észre. Valójában lőhettünk volna gólokat azokból a helyzetekből, amelyeket kidolgoztunk. Az ellenfél viszont két gólt lőtt, mindkettőt a kapufa segítségével..."

(TASR)