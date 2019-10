Fortuna Liga, 12. forduló: Kemény ellenfelet fogad a DAC, Hyballának egygólos győzelem is elég lenne

A DAC a Spartak Trnava elleni idegenbeli győzelemmel vonult el a válogatott szünetre, amelyben a sárga-kékek több játékosa is érdekelt volt. Mivel több alapember csak a napokban tért vissza Dunaszerdahelyre, az edzések korlátozottan zajlottak, a meccstaktika begyakorlása pedig az utolsó pillanatra maradt. Ezúttal az a ViOn vendégeskedik a MOL Arénában, amely a tavalyi kiábrándító szezon után idén kiegyensúlyozott teljesítményt mutat, ennek eredménye pedig, hogy a csapat jelenleg az 5. helyet foglalja el a tabellán.

„Az aranyosmaróti egy jól küzdő csapat, amely emellett futballozni is akar. Nem állnak be teljesen védekezni, hanem három támadóval gyakorolnak nyomást az ellenfélre. Mindenképpen egy érdekes találkozó lesz, az ellenfél taktikája a hosszú labdákon alapul. A ViOn remek szezont fut, tehát nehéz összecsapásra számítok. Egy legminimálisabb gólkülönbségű győzelmet is elfogadnék ellenük“ – nyilatkozta a DAC vezetőedzője, Peter Hyballa a klub honlapján közzétett videóban.

A két csapat a jelenleg futó bajnokság első fordulójában találkozott utoljára, a sárga-kékeknek pedig alaposan meg kellett küzdeniük a három pontért. Az aranyosmarótiak Duga 21. percben szerzett találatával kerültek előnybe, ez pedig egészen a 68. percig ki is tartott – ekkor jött Kalmár és kiegyenlített. A mérkőzés hajrájában aztán a magyar játékos a győzelmet jelentő gólt is megszerezte.

Ami a DAC keretét illeti: a sérüléséből lábadozó Kristián Koštrna egyéni edzéseket abszolvált, és csak vasárnap derül ki, hogy pályára léphet-e. Kalmár Zsolt erőnlétileg még nincs száz százalékos formában, de a kispadra már leülhet.

A két csapat legutóbbi meccse: FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 1:2

A listavezető Slovan az újonc Pohroniét fogadja Pozsonyban. Radványi Miklós, a garamszentkeresztiek újonnan kinevezett edzője szeretné meglepni a favoritot, de egyúttal tisztában van vele, hogy a két csapat nincs egy súlycsoportban. A csupán rosszabb gólkülönbségével második helyre szoruló zsolnaiak a nem túl acélos Michalovcét fogadják – a sárga-zöldek az első fordulóban 3:0-ra nyertek Nagymihályban, ezúttal sem lenne meglepő hasonló eredmény.

A két hete hazai pályán vereséget szenvedő nagyszombatiak az ellen a Sereď ellen javíthatnak, amely a bajnokságban utoljára augusztus 4-én tudott nyerni (éppen a DAC ellen), azóta öt döntetlen és három vereség termett a szerediek számára.

A felszállóágban lévő Ružomberok a sereghajtó Nitra ellen gyarapíthatja pontjainak számát, míg az újfent kisebb hullámvölgyben lévő Trenčín a Senica ellen térhet vissza a kitaposott útra.



A 12. forduló műsora:

Október 19. (szombat)

ŠKF Iclinic Sereď – FC Spartak Trnava (17:00)

FC Nitra – MFK Ružomberok (17:00)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce (17:00)

ŠK Slovan Bratislava – FK Pohronie (17:00)



Október 20. (vasárnap)

AS Trenčín – FK Senica (17:00)

FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

A bajnokság állása:

