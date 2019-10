Fortuna Liga, 11. forduló: Ötéves átkot törnének meg Hyballáék a kerületi rangadón

A DAC egy héttel ezelőtt nemcsak a veretlenségétől, hanem a tabella első helyétől is megfosztotta a zsolnai együttest. A sárga-kékek eddig fordulóról fordulóra biztosan tartották harmadik helyüket, ezt pedig most közvetlen üldözőjükkel és ősi riválisukkal, a Spartak Trnavával szemben is megvédenék.

A nagyszombatiak hullámvasúton érezhették magukat az elmúlt két év során: míg 2018-ban bajnoki címet ünnepelhettek, valamint az Európa-liga csoportkörébe is bejutottak, addig ősszel távozott a csapat tulajdonosa, valamint a bajnokságban sem jöttek az eredmények. A Spartak a bajnokságot az alsóházban fejezte be, de azért így is összehozott egy kupagyőzelmet. A nyáron nagy volt a jövés-menés Nagyszombatban: kicserélődtek a játékosok, valamint új tulajdonos vette át a klubot. A Spartak ugyan közel sem nyújtja két évvel ezelőtti formáját, de a jelenleg futó bajnokságban így is stabilan a felsőházban tanyázik, és a DAC mögött a negyedik helyet foglalja el.

A két csapat az előző szezonban kétszer találkozott a bajnokságban, és mindannyiszor a hazai együttes győzött (Dunaszerdahelyen 3:2, Nagyszombatban 3:1). Aggasztó viszont a sárga-kékekre nézve, hogy a Spartak elleni utolsó kilenc idegenbeli mérkőzésüket elveszítették, utoljára 2014 márciusában tudták elhozni a három pontot Nagyszombatból.

„Tisztában vagyunk a Spartak és a DAC idegenbeli mérkőzéseinek történelmével. Hosszú ideje nem győztünk ott, de másrészt jó formában vagyunk. Két hete a Ružomberok ellen egy rossz első félidőt egy jó követett, a Žilina ellen pedig végig remekül futballoztunk. Sorozatban a második összecsapásunkon is szeretnénk jó eredményt elérni, ami három pontot jelent. Ugyanolyan szervezettséggel és erővel kell pályára lépnünk, mint múlt héten. Nagyon fontos tudatosítania a csapatnak, hogy ez az idegenbeli mérkőzés egy újabb lépés a mi folyamatunkban“

– nyilatkozta Peter Hyballa a klub honlapján közzétett videóban.

Ami a DAC keretét illeti: Kalmár Zsolt a héten már a társaival edzett, Hyballa pedig bízik benne, hogy szombaton legalább a cserepadra leülhet. A többi játékos egészséges.

A két csapat legutóbbi mérkőzése: Spartak Trnava – FC DAC 1904 3:1

Tabellaszomszédok találkoznak Nyitrán, ahol a 11. Nitra a 10. helyezett Senicát fogadja. Az aktuális bajnokságban mindkét csapat 2-2 győzelemmel büszkélkedhet. Az egy hete szezonbeli első vereségét elszenvedő Žilina az ellen a Sereď ellen javíthat, amely utóbbi öt bajnokiján döntetlenezett.

A sereghajtó Pohronie a nem túl acélos Michalovce ellen küzdhet meg azért, hogy az utolsó helyet elhagyva feljebb lépjen a tabellán. Az újonc még augusztus 3-án szerezte eddigi egyetlen győzelmét, azóta három döntetlennel és négy vereséggel gyarapította kontóját.

Érdekesnek ígérkezik a Trenčín és a ViOn összecsapása is: mindkét együttesnek voltak jobb pillanatai a bajnokságban, ám most egyaránt hullámvölgyben vannak. A ViOn utóbbi három, a Trenčín utóbbi négy bajnokiján maradt nyeretlen. Az egy hete újra az élre álló Slovan a gödörből kifelé kecmergő Ružomberok otthonában lép pályára. A pozsonyiak sorozatban három győzelmen vannak túl a ligában, míg a rózsahegyiek úgy nyerték meg utóbbi két bajnokijukat, hogy gólt sem kaptak.



A 11. forduló műsora:

Október 5. (szombat)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (16:30)

FC Nitra – FK Senica (17:00)

MŠK Žilina – ŠKF Iclinic Sereď (17:00)

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



Október 6. (vasárnap)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (17:00)

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava (18:00)



A bajnokság állása:

(tt)