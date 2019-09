DAC-Žilina – Hyballa: "Ez a mai a mi meccsünk volt!"

Peter Hyballa (DAC): "AZ első igazi helyzet előttünk adódott, amit Oravec viszont nem tudott értékesíteni. Aztán volt egy büntetőgyanús helyzet is Beskorovainyi ellen, de összességében az egész meccsen mi voltunk a domináns és a jobb csapat. A Zsolna jobb a támadásban, de a letámadásaink ma úgy működtek, ahogy azt én elképzelem. Büszke vagyok a játékosaimra. A gól előtt volt némi szerencsénk is, de Davis kitűnően találta el a labdát. Ez a mai a mi meccsünk volt. A múlt heti találkozó után volt némi feszültség a csapatban, ma viszont ez már jobb volt."

Jaroslav Kentoš (Žilina): "Jól kezdtük a mérkőzést és sikerült kidolgoznunk egy száz százalékos helyzetet is, Boženíkéra gondolok. Az első félidőben sok labdát vesztettünk a támadásaink elején. Egy ilyen után szerzett gólt Davis is, ami felpörgette a dunaszerdahelyieket. A DAC fölényben játszott az első félidőben, a másodikban viszont szerettük volna felélénkíteni a játékunkat egy másik támadó, Balaj behozatalával. Lehetőségünk volt az egyenlítésre is. Összességében a második félidő jobban sikerült, nem vesztettünk annyi könnyű labdát. Igyekeztünk nyomás alá helyezni az ellenfelet, Králiknak volt is helyzete, de nem sikerült értékesíteni, sajnos. Az ellenfél ma egy góllal jobb volt.

(TASR)