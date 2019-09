A Slovan edzője szerint nem csak a magyargyalázó rigmusokkal kellene foglalkozni

A Slovan vezetőedzője, ifj. Ján Kozák láthatóan nehezen viselte a vereséget. Amikor a találkozó utáni sajtótájékoztatón felkérték, hogy értékelje a mérkőzést, csupán ennyit mondott:

„Valaki másnak kellene most itt ülnie és értékelnie. Sok gól volt a meccsen, ez minden, amit mondani tudok a látottakról."

Kozáktól megkérdezték, hogy mit szól a mérkőzés közben elhangzott magyargyalázó rigmusokhoz. A vezetőedző elmondta, örült, hogy amikor megérkeztek, akkor többen is gratuláltak nekik az EL-szereplésükhöz, de a meccs folyamán már ő is kapott hideget-meleget, állítólag még sörrel is leöntötték. Kozák hozzátette, hogy ne próbálkozzanak nála magyarellenes kérdésekkel.

"Csalódott vagyok amiatt, amit a lelátóról zúdítottak ránk. Nem éreztem, hogy tisztelnének bennünket. A volt feleségem beszél magyarul, édesanyám félig magyar, ehhez többet nem kívánok hozzáfűzni.”

Szerinte erről kellene írni a médiában, nem pedig a Slovan szurkolóiról.

Azokról a Slovan-szurkolókról, akik a DAC himnusza, a Nélküled éneklése alatt együtt skandálták, hogy "Maďarské ku...vy", a találkozó végén pedig még össze is verekedtek egymás között a lelátón.

A témát korábban már mi is körbejártuk idén áprilisban, az ügyben megszólaltattuk Both Pétert, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatóját, ifj. Mészáros Lajos jogászt, és Pfundtner Editet, az igazságügyi minisztérium államtitkárát.



-para-