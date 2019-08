Vida Máté: „Ha nincs eredmény, akkor elmegy az önbizalom”

Milyen volt a vasárnapi, Nagymihály elleni döntetlen bentről, a pályáról?

„Nehéz ilyenkor bármit is mondani. Az Európa-ligából való kiesés után belekerültünk egy hullámvölgybe, és nem igazán sikerül kijönnünk belőle. A szerencse sincs mellettünk, hiszen folyamatosan centiken múlnak a lehetőségeink. Most is az ellenfél egyetlen, kaput eltaláló lövésével sikerült pontot elvinnie a MOL Arénából. Szomorú napok, hetek ezek, de sajnos előfordul ilyen a futballban. Az előző idényben minden rózsaszín volt, és a mostanit is jól kezdtük, hiszen tovább jutottunk az Európa-ligában. Most pedig egy nehéz időszak van, de remélem, hogy mindenki kitart mellettünk, ahogyan eddig is és kimászunk a gödörből.”

Mennyire hiányzott Kalmár Zsolt?

„Nem kell túldramatizálni Zsolti hiányát, ahogy Connorét (Ronan) sem. Nem egyszerű ez így, de mindenki megtett mindent a pályán. A helyzeteket megint nem sikerült kihasználni, az ellenfél pedig egy kapura tartó lövésével pontot szerzett. Több összetevője is van ennek. Ha nincs eredmény, akkor elmegy az önbizalom. Jelen esetben talán a támadóknál van ennek nyoma, de ugyanez lehet a védőknél is. Például Kružliaknak is volt egy ziccere és nekem is volt egy lehetőségem, amely tíz centivel ment mellé. Nem kell ezeken a dolgokon sokat gondolkodni, hiszen ezt csináltuk az elmúlt időszakban – túlgondoltuk a dolgokat és láthatjuk, hogy nem jönnek az eredmények. Gyorsan túl kell lépni ezen.”

VIAfcdac.sk