DAC – Vida: Nem játszottunk olyan rosszul, hogy már a 20. percben fütyülni kelljen

Martin Jedlička: „Sokkal jobb eredményt vártunk, hiszen mi a Dunaszerdahely vagyunk, mi nyerni akarunk és nem döntetlenezni hazai pályán. Több lehetőségünk is volt, de nem tudtuk a helyzeteket érvényesíteni. Tovább kell dolgoznunk, hogy jól működjünk csapatként, és kilábaljunk ebből a helyzetből. Fiatal csapat vagyunk és nagy nyomás nehezedik ránk, mi igyekszünk, de a labda csak nem akar bekerülni a kapuba.“

Vida Kristopher: „Igyekeztünk, amennyire tudtunk, próbáltuk kialakítani a helyzeteket, nem volt egyszerű, de szerintem nem játszottunk olyan rosszul, hogy már a 20. percben fütyülni kelljen, ezzel most nem értek egyet. Viszont az tény, hogy a helyzeteket jobban ki kell használnunk, túl sokat hagyunk ki. Elég nehéz úgy játszanunk folyton, hogy hátrányba kerülve kell felállnunk, de nem fogjuk feladni, jövő héten javítani kell.

Vida Máté: „Nehéz ilyenkor bármit mondani, mert az Európa-liga-meccs után belekerültünk egy hullámvölgybe, és egyelőre nem akar a csapat kijönni belőle. A szerencse sem áll mellettünk, mert folyamatosan két centik hiányoznak a helyzeteinknél. Az ellenfélnek egyetlen kaput eltaláló lövéssel sikerült elvinnie az egy pontot. Szomorú napok, hetek ezek, de sajnos előfordul ilyen a futballban. Az előző évben minden rózsaszín volt, majd jött ez a nehezebb időszak, de reméljük, hogy kitart mellettünk mindenki, ahogy eddig is.

Kristián Koštrna: Úgy vélem, hogy a mai mérkőzésen nem érdemeltünk döntetlent, jobbak voltunk az ellenfélnél. A nagymihályiak az első ellentámadásukból gólt szereztek, így már az elejétől kezdve sokkal nehezebb dolgunk volt. Nem beszélnék egyelőre krízisről, szerintem nem játszottunk rossz mérkőzést sem a trencséniek, sem most a nagymihályiak ellen. Domináltunk, de ha nem tudunk betalálni, akkor nem szerezhetjük meg a három pontot. Kalmár hiányát természetesen a csapat is megérzi, de vannak itt más jó játékosok is, akiknek még bizonyítaniuk kell az edző előtt.



