Slovnaft Cup - Hyballa: "Az a fontos, hogy sok lőtt és nulla kapott góllal jutottunk tovább"

Andrej Dubovický (Podkonice): „Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos találkozó volt a számunkra, hiszen öt éve még a másodosztályban szerepeltünk, most pedig a negyedik ligában vagyunk. A szlovák kupában bejutottunk a második fordulóba, ahol a dunaszerdahelyi DAC-ot fogadhattuk. Szerintem kiváló találkozót abszolváltunk, de természetesen látható volt az első és a negyedik liga közötti markáns különbség. Bár a meccs végére elfogyott az erőnk, ki merem jelenteni, hogy a 70. percig megszenvedett velünk a DAC. A játékosok a teljesítőképességük határán futballoztak, sokan görcsöt kaptak. Egy dolog bánt csak: hogy nem sikerült betalálnunk, bár megvoltak a lehetőségeink. Úgy vélem, teljesen megérdemelt a DAC továbbjutása, szinte az egész mérkőzésen ők irányítottak. Csak a nulla lőtt gól bánt egy kicsit.”

Peter Hyballa (DAC): „Az ellenfél hat játékosból álló védővonallal állt fel ellenünk, és az első félidőben nehéz dolgunk volt, mert nem alkalmaztuk a rövid, mélységi beindulásokat. Nem is volt sok lehetőségünk, bár 3-4 helyzetet azért kidolgoztunk. Vida Máté gyönyörű góljánál láthattuk, hogyan is kell egy passzal és egy mélységi beindulással területet szerezni. Nagyon fontos volt, hogy meg tudtuk szerezni akkor a vezetést. A második játékrészben is jobbak voltunk, ám az ellenfél is feljött és kialakított néhány lehetőséget. Ezzel azonban megnyitották előttünk a teret, mi pedig kihasználtuk ezt. A tegnapi nem volt egy kiemelkedő mérkőzés a részünkről, hiszen nincs éppen jó hangulat a legutóbbi két vereség után, de az a fontos, hogy sok lőtt és nulla kapott góllal jutottunk tovább a harmadik körbe. Lépésről lépésre kell haladnunk, az arrogancia távol áll tőlünk. Több helyzetet kell kialakítanunk, a gyors visszatámadásnak is jobban kellene működnie, de ez idővel javulni is fog. A harmadik kör elérése fontos lépés, hiszen a Slovnaft Cup a szezon egyik nagy kihívása.”



fcdac.sk