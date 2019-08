Vida Kristopher: Vállalom, hogy rajtam ment el a meccs

„Vállalom, hogy félig-meddig rajtam ment el a meccs, mert három ekkora helyzetből legalább egyet be kellett volna rúgni, és kihagytam egy tizenegyest is. Nyilván a bekapott gólok is elkerülhetők lettek volna, szerintem egyébként uraltuk a mérkőzést, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Az volt a gond, hogy nem sikerült gólokkal befejezni azokat, és ezáltal az ellenfél is próbálkozott a gyors ellentámadásaival. Mi annyira meg akartuk szerezni a második találatot, hogy párszor alaposan kinyíltunk és volt néhány lyuk a középpályánkon. A helyzeteket jobban ki kell használnunk” – nyilatkozta a tegnapi AS Trenčín - FC DAC (2:1) ligamérkőzést követően a csalódott Vida Kristopher, aki a 69. percben tizenegyesből kapufát lőtt.

„Én voltam kijelölve, és biztos voltam benne, hogy berúgom. Máskor be kell lőnöm.”

A 24 éves szélső ezúttal a sérült Kalmár helyén, a középpályán szerepelt. „Zsolti természetesen hiányzott, hiszen egy kulcsjátékosról beszélünk, de szerintem így is megoldottuk. Ha a meccset nézzük, a három pont sorsa nem azon múlt, hogy ő nem volt a pályán, hanem rajtunk és a helyzetkihasználásunkon. Ez most megbosszulta magát.”

Épp Vida nevéhez fűződik az egyetlen DAC-találat, amellyel a 19. percben vezetést szereztek. Kristopher a zsolnai pályán és a Trencsén elleni találkozókon is rendre eredményes.

„Úgy érzem, fekszik nekem ez a pálya. Az utolsó negyedóráig egy jó mérkőzést játszottam, aztán azonban fordult a kocka és rosszul sült el az egész. Pedig most az egész héten tudtunk gyakorolni, nem volt hétközi forduló. Alaposan felkészültünk és meg is valósítottuk azokat a dolgokat, amelyeket a vezetőedző kért. Igyekeztünk mindent úgy csinálni, hogy megnyerjük a találkozót. Ez a siker nem a taktikán múlt, hanem a helyzetkihasználáson.

Ennél talán nincs is rosszabb érzés, mint egy olyan meccset elbukni, amelyen végig jobbak voltunk.”

(fcdac.sk)