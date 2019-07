Öt DAC-játékos a Fortuna Liga 2. fordulójának 10 legjobbja között

Az InStat értékelése alapján a DAC öt labdarúgója is helyet kapott az elmúlt hétvége tíz legjobb futballistájának listáján.

A 2. bajnoki forduló után a DAC a Žilinával holtversenyben vezeti a tabellát. A harmadik helyen álló Slovan is maximális pontszámmal rendelkezik, és éppen az említett csapatok uralják a pontvadászat hivatalos statisztikáit is, amelyet az InStat szolgáltatja a Ligás Klubok Uniója számára.

Néhány érdekesség a DAC-cal kapcsolatban:

- a DAC a szezon eddigi legnagyobb arányú győzelmét aratta (5:1)

- a DAC–Pohronie mérkőzés hozta a szezon eddigi legmagasabb nézőszámát (7396)

- a DAC-é a legtöbb kapura lövés – 36 (18 az 1. és ugyanúgy 18 a 2. fordulóban), amelyek közül 17 kaput is talált

- a DAC szerezte a legtöbb gólt – 7-et (együtt a Žilinával) és szintén a sárga-kékek érték el a legtöbb találatot a mezőnyjátékból is (6)

- ezen kívül a DAC végezhette el a legtöbb szögletet (17) és a labdatartási aránya is a legmagasabb (átlagban a játékidő 65%-a)

- stb.

A hétvégi 2. forduló legmagasabban értékelt tíz játékosának listáján öten Peter Hyballa vezetőedző védencei közül kerültek ki.

A Fortuna Liga 2. fordulójának TOP10 játékosa az InStat index alapján:

1. Moha (Slovan) 338

2. Drazsics (Slovan) 336

3. Koštrna (DAC) 324

4. Abena (Slovan) 319

5. Vida K. (DAC) 310

6. Daniel (Slovan) 309

7. Čmelík (DAC) 309

8. Kalmár (DAC) 308

9. Ljubičić (Slovan) 300

10. Blackman (DAC) 300



fcdac.sk